Congo-Kinshasa: Lutte contre la contrebande dans le secteur minier - Le partenariat RDC - Emirats Arabes Unis prend corps

Le partenariat conclu entre la République Démocratique du Congo et les Emirats Arabes Unis (EAU), à l'issue du voyage officiel effectué par le Président de la République Félix Tshisekedi à Abou Dhabi, en octobre 2021, et vice-versa pour les officiels émiratis à Kinshasa, est désormais effectif. Comme preuve de l'effectivité de l'entrée en vigueur de ce partenariat, une cérémonie solennelle d'expédition du premier lot d'or artisanal produit en République Démocratique du Congo vers les Emirats Arabes Unis, présidée par le Chef de l'Etat, a eu lieu le vendredi 13 janvier 2023 à la Cité de l'Union Africaine, plus précisément dans le chapiteau.

Plusieurs officiels congolais, des représentants des EAU ainsi que des responsables de la société Primera Gold DRC, une entreprise de droit congolais, qui s'occupe de l'exploitation de l'or artisanal sur terrain, ont pris part à cette cérémonie. Premier à s'exprimer, le directeur de cabinet adjoint du Chef de l'Etat en charge des questions économiques et financières, André Wameso, a fait savoir que la cérémonie du jour est le fruit de la diplomatie agissante du Président de la République, que beaucoup ont du mal à comprendre comment il procède.

En effet, a-t-il enchaîné, par ce partenariat ayant abouti à la création de la société Primera Gold DRC, le Chef de l'Etat a voulu prendre le taureau par les cornes. Sachant que l'or de la contrebande exploité notamment dans des zones où règne l'insécurité avait pour destination finale les Emirats Arabes Unis, pays disposant des installations appropriées pour le traitement de l'or et coté en bourse au niveau international, Félix Tshisekedi avait jugé bon d'aller rencontrer son homologue émirati, Son Altesse Cheikh Mohammed Bin Zayed Ai Nahyane, Emir d'Abou Dhabi et Président des Emirats Arabes Unis, pour en discuter. ils ont évalué les voies et moyens pour combattre la contrebande en proposant à la firme Primera Group, qui détient l'expertise en matière de traitement, achat et vente d'or de prendre langue avec Kinshasa plutôt que de continuer d'acheter l'or du sang qu'on venait lui vendre.

Ce qui relève de la transparence exigée en la matière afin de décourager les seigneurs de guerre. Offre ayant trouvé une oreille attentive auprès des autorités émiraties qui l'ont acceptée sans la moindre tergiversation. Voilà qui explique la signature de plusieurs protocoles d'accords conclus dans divers secteurs vitaux dont l'économie et les mines, entre Kinshasa et Abou Dhabi.

On signale en passant qu'après la visite du Chef de l'Etat congolais, des officiels et investisseurs émiratis s'étaient rendus à leur tour à Kinshasa pour poursuivre les négociations au niveau de la Primature avec le Premier ministre, Jean Michel Sama Lukonde. Et c'est le 10 décembre 2022 que les deux parties ont procédé à les signatures d'un contrat de partenariat pour lutter contre la fraude minière. Les documents de ce partenariat portent la signature du chef du gouvernement congolais Sama Lukonde et du chargé d'affaires des EAU en RDC, qui est en même temps co-fondateur et CEO de l'entreprise Primera Group Limited.

La conclusion de ce partenariat a abouti à la création de deux joint-ventures, en l'occurrence "Primera Gold RDC" pour l'exploitation de l'or artisanal, et "Primera Metals RDC" pour celle des 3T (Etain, Tungstène, Tantale). L'objectif visé est de stopper la contrebande dans l'exploitation minière, singulièrement dans la partie orientale du pays.

Et le résultat ne s'est pas fait attendre. Seulement une semaine après la conclusion du partenariat entre la RDC et les EAU, la société Primera Gold RDC est parvenu à obtenir près de 29 kg d'or ; alors que pour toute l'année 2021, la production officielle du pays a été de 2 kg! C'est pourquoi il était nécessaire que la première expédition d'or équitable vers les Emirats Arabes Unis, via Primera Gold RDC, soit marquée d'un sceau de solennité. Une façon de lancer le message fort à ceux qui s'amusent encore dans l'exploitation illicite qu'ils manqueront où écouler leurs minerais du sang.

Le représentant de Primera Group a promis que d'ici une année, la production sera portée à 15 tonnes d'or artisanal qui échappait au contrôle de l'Etat congolais et faisait le bonheur des agresseurs de la RDC par leurs supplétifs qu'on appelle groupes armés. Par ailleurs, renseignements pris, on laisse entendre que la moyenne de l'or de contrebande vendu était de 20 tonnes par an.

En si peu de temps, on apprend que Primera Gold RDC a réussi à faire adhérer plus de 30.000 creuseurs artisanaux pour un travail sécurisé avec un traitement assuré. Leurs salaires seront bancarisés. Plusieurs avantages leur seront offerts. C'est le cas entre autres de la création d'une chaine de valeur permettant de suivre le parcours de l'or extrait artisanalement en RDC jusqu'à son exportation et sa vente sur le marché international (traçabilité) ; de la construction de grands centres mondiaux de négoce de l'or par où transite une part importante de la production de l'or de la contrebande dans plusieurs pays africains. Au plan social, Primera Gold RDC construira des centres de santé pour les creuseurs artisanaux et leurs dépendants, et des écoles pour assurer la scolarité de leurs progénitures, etc.

Dans son allocution, le Directeur Général de Primera Gold RDC SA, Joseph Kazibaziba, a expliqué en détails les avantages que le pays tirera de ce partenariat. Hormis le contrôle des minerais sur le sol congolais en mettant fin à la fraude, la RDC verra également son annuel augmenter grâce aux recettes générées par la vente d'or.

Les ministres des Finances et des Mines ont, à leur tour, exprimé leur satisfaction pour le démarrage effectif du partenariat, parce qu'il aidera à mettre un terme à la fraude en vue de canaliser les recettes minières vers le trésor public. Une stratégie qui découragera à coup sûr les seigneurs de guerre et leurs commanditaires, puisqu'ils ne sauront plus où vendre le butin des pillages des minerais du sang du peuple congolais.