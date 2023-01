Algérie/Mozambique: CHAN-2022 (Gr.A/ 2e J) Mozambique - Libye (3-2) - Déclarations

ALGER — Déclarations recueillies par l'APS, à l'issue du match Mozambique - Libye (3-2, mi-temps : 0-1), disputé mardi au stade Nelson Mandela de Baraki, dans le cadre de la 2e journée (Gr.A) du Championnat d'Afrique des nations CHAN-2022 (reporté à 2023) en Algérie (13 janvier- 4 février) :

Chiquinho Conde (sélectionneur/ Mozambique) : " C'était un match difficile, on savait que la Libye allait tout faire pour gagner après sa défaite au premier match. Nous avons tout donné, mes joueurs ont bien appliqué mes consignes, le résultat est là. La première période était difficile, mes joueurs étaient trop nerveux. Après la pause, j'ai parlé beaucoup à mes joueurs sur l'importance de garder leur sang-froid, j'ai dû aussi changer mon dispositif tactique, que je n'avais jamais utilisé auparavant, je pense qu'on a eu beaucoup de chance. J'étais impressionné par mes éléments, je leur ai demandé de prendre du plaisir, n'ayez pas peur, même en cas de défaite je n'aurais rien à leur reprocher ".

Melque Melito (Homme du match/ Mozambique) : "Je suis très heureux de cette victoire, face à une bonne équipe libyenne. C'était un succès difficile à arracher. Je dédie cette victoire à tout le peuple du Mozambique. Nous sommes restés concentrés malgré avoir encaissé le premier but, ce qui nous a permis de sortir victorieux. L'entraîneur nous a dit qu'on devait être focalisés sur la victoire, c'est ce qu'on a fait d'ailleurs ".

Corentin Martins (sélectionneur/ Libye) : "C'est une défaite difficile à accepter. On a eu des occasions pour prendre l'avantage à 2-0. On a eu un petit trou en seconde période. C'est une grosse déception de ne pas avoir marqué ce deuxième but qui aurait changé la physionomie du match. Certains diront qu'on a eu de la malchance, d'autres à cause de maladresses.

L'égalisation du Mozambique nous a sonnés. J'ai demandé aux joueurs à la mi-temps de cadrer leurs tirs, mais l'adversaire a commencé à sortir de sa coquille. Le moral a pris un coup après l'égalisation, les joueurs ont pris un coup à la tête. On espérait sortir des poules en compagnie de l'Algérie, le favori du groupe, mais ce n'est pas le cas. Nous allons aborder le troisième et dernier match (samedi face à l'Ethiopie à Annaba, ndlr) avec fierté et essayer de quitter le tournoi sur une victoire".