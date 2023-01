Algérie: La Radio nationale lance le 1e web-documentaire intitulé "Nabd El Djazaïr"

ALGER — Le ministre de la Communication, M. Mohamed Bouslimani et le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga ont donné, mardi à Alger, le coup d'envoi de la diffusion du web-documentaire intitulé "Nabd El Djazaïr" réalisé par le service multimédia de la Radio nationale dans le cadre de la célébration du soixantenaire de l'Indépendance.

Ont pris part à la cérémonie de lancement de cet ouvrage, le directeur général de la communication à la Présidence de la République, Kamel Sidi Said, le président de l'Autorité de régulation de l'audiovisuel (ARAV), Mohamed Louber et les directeurs généraux des établissements du secteur.

Le ministre de la Communication, M. Mohamed Bouslimani a affirmé, à cette occasion, que le web-documentaire "Nabd El Djazaïr" est "le premier du genre réalisé en Algérie et se veut un autre témoin de la transition numérique opérée par les établissements du secteur de la communication avec des compétences nationales reconnues".

Et d'ajouter que ce travail s'inscrit dans le cadre "des contributions que nous apprécions en tant que matière importante qui vient s'ajouter aux archives qui témoignent des principales étapes et réalisations qui ont marqué le parcours de l'Algérie depuis l'indépendance, qui se poursuit avec l'amorce de l'Algérie nouvelle saluée aux niveaux régional et international".

Pour sa part, le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga a souligné que "Nabd El Djazaïr" se veut "un travail exceptionnel réalisé dans le cadre du soixantenaire de l'Indépendance dont les festivités de célébration se poursuivront jusqu'au 5 juillet 2023".

Le ministre a rappelé la "contribution de la Radio algérienne lors de la Guerre de libération lorsqu'elle était "la voix retentissante" des sacrifices, ajoutant qu'elle "a aujourd'hui un rôle prépondérant dans la poursuite du processus d'édification de l'Algérie nouvelle, l'Algérie forte et puissante qui a recouvré sa place dans le concert des nations grâce au programme pionnier du Président de la République qui a accordé un grand intérêt, à travers ses 54 engagements, à la promotion du secteur de l'information pour en faire un instrument de créativité et de distinction".

Selon le directeur du service Multimédia de la Radio algérienne, ce documentaire a été réalisé par un staff de journalistes et de techniciens relevant du service de la Radio électronique, qui ont respecté les critères du travail journalistique relatifs à ce genre d'ouvrage alliant le texte, l'infographie, la vidéo et autres techniques.

Cet œuvre évoque les différentes réalisations de l'Algérie depuis l'indépendance à ce jour en présentant des témoignages, des analyses, des statistiques et des visions politiques et économiques de responsables et d'acteurs socio-économiques, et de chercheurs dans divers domaines.

Les réalisations se déclinent en six (06) axes illustrés par des photos, des déclarations et des données numériques dans plus de 40 vidéos.