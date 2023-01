Afrique de l'Ouest: Promotion de l'excellence/BTS 2022 - Canal+ valorise l'image de l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire

Canal+ Côte d'Ivoire a remis un important lot à trente-quatre (34) étudiants major admis au Brevet du technicien supérieur (Bts) de l'année 2022. Cette 4e édition du genre s'est déroulée à Casino Barrière Sofitel Abidjan Hôtel ivoire, le samedi 14 janvier 2023. C'était en présence de Kobéa Arsène directeur de cabinet représentant le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le Professeur Adama Diawara.

Ces étudiants major ont reçu chacun plusieurs lots en matériel en guise de félicitation, de soutien et d'accompagnement pour promouvoir et partager les valeurs de l'excellence ivoirienne. Il s'agit d'ordinateurs, de tableaux de félicitation, de trophées, de gadgets, etc. Ces dons devraient leur permettre de contribuer à redorer l'image de l'école ivoirienne et rehausser davantage l'image de leur travail.

Une occasion saisie par Aziz Diallo directeur général du groupe Canal+ Côte d'Ivoire d'expliquer les enjeux de l'évènement. Selon lui, cette action s'inscrit dans la promotion de l'excellence. Un acte social en faveur des étudiants les plus brillants et méritants. C'est aussi une vision du groupe Canal+ d'aider ces étudiants à rehausser et valoriser l'image de l'enseignement supérieur à travers la culture d'excellence. Elle a pour but d'œuvrer, de servir et de consolider les acquis du travail bien fait.

A l'en croire, à travers cette action, il s'agit aussi de combler les cœurs de joie et d'allégresse pour les efforts accomplis. Aziz Diallo a surtout prodigué de sage conseil à ses filleuls. Mais avant, il a présenté les vœux de bonheurs, de joie, de paix et surtout de santé pour l'année 2023.

A cette occasion, Kobéa Arsène s'est félicité et réjoui de l'initiative. Selon lui, la Côte d'Ivoire a besoin des personnes physiques et morales de qualité capable d'incarner des valeurs de probité et d'excellence. Pour y parvenir elle doit disposer des ressources humaines de qualité. C'est pourquoi dit-il, les meilleurs d'entre eux ne doivent plus être ignorés. Ils doivent être célébrer et encourager. " L'excellence est une valeur chère, elle cadre avec la vision du chef de l'État, celle de promouvoir l'excellence dans tous les secteurs notamment le secteur éducation/formation en général et le secteur de l'enseignement supérieur en particulier ", a indiqué le directeur de cabinet Kobéa Arsène.

Quant à Kadel Amand directeur général d'éducarière, il a indiqué que cette valorisation ne constitue que le début d'une aventure dans le monde d'emploi pour certains et dans la quête d'une qualification pour d'autres.

Traoré Petty Lauraine Andréa, porte-parole des récipiendaires des trophées de l'excellence a tenu à remercier le groupe Canal+ pour cette action.