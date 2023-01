Afrique: CHAN 2022 - Madjid Bougherra (coach de l'Algérie) - " Je préfère être efficace que de bien jouer "

Les poulains de Madjid Bougherra se sont qualifiés en quarts de finale du championnat d'Afrique des nations CHAN, après leur victoire face à l'Éthiopie sur le score de un but à zéro, comptant pour la deuxième journée du groupe A, disputé ce mardi au stade Nelson Mandela de Baraki (Alger). L'unique but de la partie a été inscrit par Aymen Mahious à la 52e minutes de jeu. A la fin du match, le sélectionneur Madjid Bougherra a salué la performance de ses joueurs. C'était au micro de Dounia Meslia, envoyée spéciale d'Africa Top Sports à Alger.

Bouguerra a évoqué dans le point de presse le système de jeu qu'il a prôné dans ce match et aussi parlé de certains individualités comme Belkhiter, Louafi ainsi que Kendouci. Parlant de la victoire de son équipe contre les Ethiopiens, il dira ceci à cet effet :

" C'était un match difficile et on s'attendrait à cette difficulté face à une équipe qui fait bien circuler le ballon. C'est vrai qu'on a vu deux équipes, un peu fatiguée sur la fin, un manque d'énergie mais l'état d'esprit était top, il faudra bien récupérer et être frais pour le prochain match et le quart de finale. Nous avons cru en nous malgré quelques ratages et cela est dû à l'état de fatigue et la pression qu'ont subis les joueurs. Aujourd'hui, on a réussi à faire le plus important, c'était de gagner. Maintenant, on est qualifiés, mais on n'est pas premiers. On doit féliciter les joueurs pour les efforts fournis dans ce match sans oublier le public qui nous a soutenus jusqu'au coup de sifflet finale. Je préfère être efficace que de bien jouer. Je suis en charge d'une équipe de gagnants qui travaille dur." , a déclaré l'entraîneur et ancien capitaine de l'équipe nationale algérienne.

Madjid Bougherra a changé son système de jeu lors de ce match contre l'Éthiopie et explique ce changement :

" Quand on était à Tabarka, on a travaillé plusieurs variantes de jeu et c'était vraiment enrichissant. C'est vrai que c'est un risque de changer un système de jeu, mais en football il faut prendre des risques. Je pense que les joueurs ont assimilé ce système et j'aimerais dire aussi que ce n'est pas un système défensif. "

Interrogé sur la prestation des deux arrières latéraux, Madjid Bougherra a reconnu que Louafi était meilleur sur le couloir gauche que son équipier Belkhiter qui était sur le couloir droit :

" Après avoir changé notre système de jeu, Laouafi était meilleur sur le côté gauche que Belkhiter. C'est vrai que Belkhiter a trouvé des difficultés dans ce match surtout en première période. Belkhiter est plus à l'aise dans une défense à 4 que dans ce système de jeu ", a déclaré Madjid Bougherra.