Sénégal: Industrie - Progression de 5,4% du chiffre d'affaires au troisième trimestre 2022

Le chiffre d'affaires dans l'industrie a progressé de 5,4% au troisième trimestre 2022, comparé à la même période de 2021.

Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) qui donne l'information, cet accroissement est consécutif à la hausse du chiffre d'affaires dans la production d'électricité de gaz et d'eau (+10,2%), dans les industries manufacturières (+5,3%) et celles extractives (+5,2%). Par ailleurs, le cumul du chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois de 2022 s'est amélioré de 10,5%, en comparaison à celui de la même période de 2021.

Sur les neuf premiers mois de 2022, ajoute l'Ansd, le chiffre d'affaires des industries extractives s'est accru de 24,1%, comparativement à la période correspondante de 2021. L'amélioration du chiffre d'affaires des industries manufacturières (+5,3%) est imputable, particulièrement, à la hausse des ventes des produits chimiques et pharmaceutiques du travail de caoutchouc et du plastique (+72,2%), des produits textiles et articles d'habillement (+45,7%), des matériaux minéraux (+6,5%) et des produits du raffinage et de la cokéfaction (+4,6%).

Toutefois, cette performance des industries manufacturières a été jugulée par la baisse du chiffre d'affaires du cuir travaillé et articles de voyage (-58,9%), des produits métallurgiques et de fonderie (-21,7%) et des produits agro-alimentaires (-4,0%). Sur les trois premiers trimestres de 2022, le chiffre d'affaires de ces industries s'est relevé de 6,7%, comparativement à celui de la période correspondante de 2021. Le relèvement du chiffre d'affaires des industries de production d'électricité, de gaz et d'eau (+10,2%) est attribuable à la hausse simultanée des ventes d'eau (+12,7%) et d'électricité et gaz (+9,6%).

En cumul sur les trois premiers trimestres de 2022, le chiffre d'affaires de ces industries s'est raffermi de 12,8%, comparativement à la même période de 2021. La détérioration du chiffre d'affaires des industries environnementales (-10,7%) est en relation avec la baisse de celui des activités de collecte, de traitement et d'élimination des déchets (-10,8%).

Sur les neuf premiers mois de 2022, le chiffre d'affaires des industries environnementales s'est relevé de 16,8%, comparativement à celui de la période correspondante de 2021. La chute du chiffre d'affaires de l'égrenage de coton (-99,1%) est en liaison avec la forte baisse des ventes de coton. Toutefois, le cumul sur les trois premiers trimestres de 2022 s'est relevé de 64,0% relativement à la période correspondante de 2021.