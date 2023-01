Afrique: CHAN 2022 - Mamadou Lamine Camara crève l'écran au tournoi

Mamadou Lamine Camara, élu meilleur joueur du match des Lions locaux du Sénégal contre la Côte d'Ivoire, s'est fort bien distingué lors de la victoire sénégalaise à la première journée du groupe B du Championnat d'Afrique des nations (CHAN) 2023, dimanche soir.

Lors de cette rencontre, le milieu offensif âgé de 20 ans s'est fait remarquer par son aisance et son habilité technique. Sa belle prestation a été décisive dans la victoire du Sénégal à cette compétition réservée aux joueurs locaux.

Si le jeune talent de 1 mètre 93 reste sur cette lancée, mercredi, contre les Cranes de l'Ouganda, le Sénégal aura de bonnes chances de trôner en tête du groupe B de la septième édition du CHAN, du 13 janvier au 4 février, en Algérie.

On ne peut saluer les belles performances de Mamadou Lamine Camara sans se souvenir de ses prestations peu convaincantes, au début de sa carrière professionnelle.

Passionné de football depuis l'enfance, le milieu offensif des moins de 23 ans du Sénégal il a rejoint cette équipe nationale en septembre dernier a décidé d'abandonner l'école pour dérouler sa carrière de footballeur. Contre la volonté de son père, qui préférait le voir poursuivre sa scolarisation.

La bénédiction paternelle obtenue après une certaine réticence, Mamadou Lamine Camara fait ses premiers pas de footballeur à l'école de football Galaxy de Rufisque, avant de rejoindre les cadets du Casa Sports (Ligue 1 sénégalaise). Avec eux, il donne beaucoup de satisfaction aux leaders du club ziguinchorois, notamment lors d'un championnat régional organisé en 2019 à Kaolack (centre).

La justesse de ses passes, ses dribbles de folie et sa capacité à insuffler du rythme à un match impressionnent les dirigeants de Génération Foot (Ligue 1 sénégalaise). Ils le recrutent à la fin du tournoi kaolackois.

" Je n'oublierai jamais ce moment où le club est venu me chercher [... ] J'étais content. Nous nous sommes arrêtés en demi-finale durant cette compétition. J'ai été élu meilleur joueur du tournoi [... ] Je ne m'y attendais pas et n'avais jamais ressenti une telle émotion ", raconte Camara dans un entretien publié récemment sur les supports médiatiques de son club.

Un entretien au cours duquel un long sourire illumine son visage. Et Camara d'ajouter : " Lorsque je suis arrivé à Génération Foot, je portais des dreadlocks. On m'a demandé de les couper. "

" C'est un bon centre de football. Il y avait la pression au début mais au fil du temps, je me suis libéré ", se souvient-il. A Génération Foot, Camara commence par jouer avec les juniors. Satisfait de lui, les dirigeants du club basé à Déni Biram Ndao (région de Dakar) l'intègrent à l'équipe A du club.

" C'est un joueur très généreux dans l'effort et disponible sur le terrain. Il est très bon comme box to box (un milieu de terrain capable aussi bien de défendre dans sa propre surface de réparation que d'aller marquer un but). Il a un gros volume de jeu, défend très bien et sait casser les lignes adverses ", constate Ousmane Hady Cissé, un observateur du football local basé à Ziguinchor.

Sa manière impressionnante de mener les marquages intenses sur l'adversaire et sa générosité dans le jeu lui ont valu le surnom de Thiago (une allusion à Thiago Alcantara, joueur de Liverpool). Il est surnommé " Le maçon " aussi, en raison des inlassables efforts qu'il fournit sur toute l'étendue de la pelouse.

" Son seul défaut, c'est qu'il ne marque pas beaucoup de buts ", relève Ousmane Hady Cissé en parlant de Mamadou Lamine Camara, qui a raté un penalty lors du match contre la Côte d'Ivoire.

" A cause des efforts que je fais, il m'arrive de défendre plus que je n'attaque. C'est ce qui fait que je marque moins. J'en suis conscient et je cherche à m'améliorer ", dit Camara.

Pressenti pour rejoindre le Metz FC (Ligue 1 française), il présente un profil similaire à celui de Pape Matar Sarr, actuel joueur de Tottenham (Premier League). D'illustres ex-footballeurs de Génération Foot, dont Sadio Mané et Ismaïla Sarr, sont passés par le FC Metz, leur premier club en Europe, avant de connaître le succès.

" Tout le monde rêve de jouer en Europe mais je ne suis pas pressé d'y aller. Je veux progresser doucement. Je veux prendre le temps d'apprendre. Je souhaite surtout remporter un trophée avec Génération Foot. Je veux y laisser mon empreinte avant de m'en aller ", dit-il.