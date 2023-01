Sénégal: Un mort enregistre, après l'accident de Siling, a Kédougou - 65 personnes tuées et plus de 100 blessés sur les routes, en une semaine

Une des dix (10) victimes de l'accident de la route, survenu avant-hier dimanche, dans la soirée, à Siling, un village de la commune de Bandafassi (Kédougou, Est), est décédée après son évacuation à l'hôpital régional de Tambacounda, a appris l'APS de source sécuritaire. Elle faisait partie de trois (3) des victimes ayant été grièvement blessées dans cet accident qui a impliqué deux véhicules sur un axe menant vers la République de Guinée, a expliqué un responsable de la Brigade régionale des Sapeurs-pompiers de Kédougou.

Le drame est survenu après que l'un des véhicules en provenance de Bandafassi et roulant en toute vitesse a heurté une voiture stationnée au bord de la chaussée. Aussitôt informés, les hommes de la Brigade régionale des Sapeurs-pompiers se sont déployés sur le lieu du drame et ont évacué les dix victimes vers les centres hospitaliers de Kédougou et de Tambacounda.

Cet accident intervient juste la veille d'un autre accident meurtrier déploré cette fois-ci dans la région de Louga (Nord). Ici, une collision entre un car de transport en commun et un camion, hier lundi, a fait 22 morts et 18 blessés dont certains grièvement et évacués d'urgence à Dakar par hélicoptère.

Auparavant, une semaine, jour pour jour, un autre drame de la circulation a fait au total 42 morts et 98 blessés à Sikilo, dans la région de Kaffrine, le dimanche 8 janvier 2023. Ce qui fait qu'en l'espace de 8 jours, les routes du Sénégal ont enregistré au moins 65 morts dans des accidents (connus) et plus d'une centaines de blessés pris en charge dans des structures sanitaires.

Suffisant pour que le gouvernement sénégalais réitère son engagement à poursuivre l'exécution des 22 décisions issue du Conseil interministériel du lundi 9 janvier sur la sécurité routière. "Le gouvernement poursuit l'exécution des décisions prises pour garantir la sécurité routière, lors du Conseil interministériel tenu le 9 janvier", lit-on dans un communiqué de son porte-parole, Abdou Karim Fofana, rendu public suite à l'accident survenu tôt le matin vers 5h à Mbengour, un village de la commune de Ngueune Sarr, dans le département de Louga.