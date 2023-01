Sénégal: Renforcement de la compétitivité des filières mangue et oignon - Le Pacao octroie des équipements aux sociétés coopératives

Dans le cadre de son action qui consiste à appuyer les acteurs des filières mangue et oignon, le projet d'appui à la compétitivité en Afrique de l'Ouest ( PACAO-Sénégal) a remis un lot d'équipements aux bénéficiaires du projet, notamment les sociétés coopératives. La cérémonie officielle de remise de ces équipements s'est déroulée hier, lundi 16 janvier, à Dakar.

Dans le cadre du Projet d'Appui à la Compétitivité en Afrique de l'Ouest-volet Sénégal (PACAO-Sénégal), le Gouvernement du Sénégal et le Centre du commerce international (ITC), avec le soutien financier de l'Union européenne, appuient, le renforcement de la compétitivité des filières mangue et oignon, d'une part, le sous-secteur des technologies de l'information et de la communication (TIC), d'autre part, dans une perspective de création d'opportunités de marchés, de valeur ajoutée locale et d'emplois durables, en particulier, pour les jeunes et les femmes.

Dans cette optique, les bénéficiaires du PACAO-Sénégal, notamment les sociétés coopératives, les agents de développement communautaires et les lauréats du concours de projets d'entreprises ont reçu un important lot d'équipements. La cérémonie officielle de remise de ces équipements s'est déroulée hier, lundi 16 janvier, à Dakar.

" L'action du PACAO-Sénégal consiste à appuyer les acteurs des filières mangue et oignon à travers deux phases. La première phase porte sur l'appui à la structuration des organisations de producteurs implantées dans les 09 régions d'intervention du Projet en sociétés coopératives régies par l'Acte Uniforme de l'OHADA, en vue de renforcer leur professionnalisation. La deuxième phase vise la mise en œuvre d'un programme d'accompagnement des sociétés coopératives couvrant trois axes d'intervention : le renforcement des capacités organisationnelles et managériales, l'amélioration de la compétitivité et la connexion aux marchés et l'accès aux financements ", explique Oulimata Fall Sarr, coordonnatrice du Pacao Sénégal.

Selon elle, sur un objectif de 30 coopératives dans les 9 régions productrices de mangues et d'oignons, 23 sociétés coopératives ont été mises en place et le processus se poursuit avec 7 autres sociétés coopératives à implanter d'ici la fin du premier trimestre de l'année 2023.

Boubacar Samb, conseiller technique du ministre du Commerce, de la consommation et des Pme indique que ce lot de matériels permettra d'ériger ces sociétés coopératives en structures organisées et en une gestion formelle capable d'offrir des services à leurs membres en particulier ceux liés à la commercialisation et à la transformation.

A terme, poursuit-il, ces sociétés coopératives devront générer de grandes entreprises communautaires fortes et fiables, connectées aux marchés et créatrices d'emplois en particulier pour les femmes et les jeunes.