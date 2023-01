Afrique: CHAN 2022 - Otis Ngoma (coach de la RDC) - " Notre objectif de venir remporter la troisième étoile est toujours là "

Le triste match nul (0-0) concédé contre l'Ouganda reste encore dans les esprits. Mais pour Otis Ngoma, le coach de la RD Congo, rien n'est encore perdu.

Alors que les Léopards A' affrontent la Côte d'Ivoire ce mercredi à l'occasion de leur deuxième sortie dans le groupe B, leur sélectionneur veut encore y croire.

" ... Notre objectif de venir remporter la troisième étoile de la compétition est toujours là sauf que nous avons eu une mauvaise entame du premier match qu'on n'a pas gagné mais on n'est pas mort, on n'est pas mort. On va prendre match par match, passer celui de la côte d'Ivoire demain, et en même temps affronter le Sénégal en finale de poule, et après on verra au niveau des quarts... ", a-t-il confié en conférence de presse mercredi, propos relayés par Foot RDC.

" Notre souci est la troisième étoile mais il y a des étapes qu'il faut franchir ", a ajouté Otis Ngoma dont l'équipe doit être plus entreprenante ce mercredi pour pouvoir l'emporter contre la Côte d'Ivoire qui, elle, n'a pas le droit à la défaite sous peine d'élimination.