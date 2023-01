Afrique: Sommet - Les pays du Sud unissent leur voix

Comme une grande famille, les pays du Sud ont évoqué, dans le cadre d'un sommet virtuel spécial, initié par l'Inde, leurs perspectives et leurs priorités.

Un peu à l'image de ce que font les membres du G20 dont la présidence actuelle est justement assurée par l'Inde.Plus de 120 pays ont été invités à ce sommet intitulé " Sommet de la voix du Sud " qui s'est déroulé les 12 et 13 janvier derniers, et placé sous le thème " Unité de voix, unité d'objectif ". Cette initiative s'inspire de la vision du Premier ministre Shri Narendra Modi, Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas et Sabka Prayas, et s'appuie sur la philosophie indienne de Vasudhaiva Kutumbakam ou le monde est une famille. L'Inde veillera à ce que les précieuses contributions des pays partenaires aux délibérations du sommet " Voice of Global South " soient dûment prises en compte au niveau mondial.

En outre, la présidence actuelle du G20 par l'Inde offre une occasion spéciale et forte aux pays qui ne font pas partie du processus du G20 de partager leurs idées et leurs attentes vis-à-vis du G20. Ceci est conforme à la déclaration du Premier ministre selon laquelle la Présidence Indienne du G20 sera façonnée en consultation avec nos partenaires du G20, mais aussi avec nos compagnons de route du Sud, dont la voix n'est souvent pas entendue.

Le sommet comprenait dix sessions. Quatre sessions se tenaient le 12 janvier, et six sessions le 13 janvier. Chaque session a vu la participation de dirigeants/ministres de 10 à 20 pays.

Sessions ministrérielles

Les sessions d'ouverture et de clôture se déroulent au niveau des chefs d'État et de gouvernement, et présidées par le Premier ministre. Le thème de la session inaugurale des dirigeants fut " La voix du Sud - pour un développement centré sur l'humain" et celui de la session de clôture des dirigeants " Unité de voix - Unité d'objectif ".

En outre, il y a eu 8 sessions ministérielles, avec les thèmes suivants :

- Session des Ministres des Finances sur " le financement d'un développement centré sur les personnes " ; - Session des Ministres de l'Environnement sur " l'équilibre entre croissance et modes de vie respectueux de l'environnement (LiFE) " à laquelle a pris part la Ministre Malagasy de l'Environnement et du Développement Durable ; - Session des ministres des Affaires Étrangères sur " Les priorités du Sud - Assurer un environnement favorable " ; - Session des ministres de l'Énergie sur " La sécurité énergétique et le développement - Feuille de route vers la prospérité " ; - Session des ministres de la Santé sur " La coopération pour construire des systèmes de santé résilients " ; - Session des ministres de l'Éducation sur " Le développement des ressources humaines et le renforcement des capacités " ; - Session des Ministres du Commerce sur " Le développement de synergies dans le Sud - Commerce, technologie, tourisme et ressources " ; - Session des ministres des Affaires Étrangères sur " Le G-20 ".