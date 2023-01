Madagascar: Malnutrition chronique - Onze districts dans une situation alarmante

Trois régions du Grand Sud-Est qui ont fait l'objet d'une enquête sont touchées par l'insécurité alimentaire. Les enfants sont particulièrement frappés par la malnutrition dans plusieurs districts.

Le rapport final 2022 sur la situation nutritionnelle, l'insécurité alimentaire et la mortalité dans les onze districts des trois régions du Grand Sud Est, détaille de long en large la situation en termes de malnutrition. En effet, l'enquête SMART du Grand Sud- Est a permis de mesurer la situation nutritionnelle et la sécurité alimentaire des onze districts, notamment : Midongy, Vohipeno, Vondrozo, Mananjary, Ifanadiana, Manakara, Vangaindrano, Befotaka, Nosy Varika, Farafangana et Ikongo des trois Régions Vatovavy, Fitovinany et Atsimo Atsinanana. Concernant la nutrition, les formes de malnutrition mesurées dans ce rapport sont classées selon l'échelle de classification de l'OMS basée sur les indicateurs poids, taille et âge, avec comme cibles les enfants de 0 à 59 mois.

Concernant la malnutrition chronique, la prévalence varie de 37,9% à 59,3%. Tous les districts sont dans une situation alarmante, dépassant le seuil de 40%. Seul le district de Mananjary enregistre un seuil de 39,3%. Par ailleurs, pour la malnutrition aiguë, la prévalence moyenne des trois Régions de la zone d'enquête est de 5,8%. Ce qui est précaire selon la classification de l'OMS. Quatre districts des trois (3) Régions sont en situation normale : Midongy, Vohipeno, Mananjary et Vondrozo. En termes d'insuffisance pondérale auprès des enfants enquêtés, quatre districts sont en état critique, dépassant le taux de 30%. Il s'agit de Befotaka, Ikongo, Farafangana, Ifanadina et Vondrozo. Les districts classés en état alarmant et qui peuvent devenir en état critique sont les districts de Vondrozo (28.8%), Nosy Varika (28,5%) et Vangaindrano (29,6%).

Interventions

Comme les appels qui ont été faits par rapport à la situation dans les régions Grand Sud-Est, des recommandations ont été émises pour les types de malnutrition. Il s'agit d'une recommandation afin de renforcer les interventions et les appuis dans les régions concernées. Un accent particulier a été mis sur les régions touchées pour les enfants touchés par la malnutrition chronique et l'insuffisance pondérale. L'amélioration de l'accès aux soins de santé, même si les CSB existent déjà dans les communes rurales. Il s'agit aussi de combler les gaps d'accès aux services de nutrition et de santé par la stratégie mobile qui devra être considérée.

La continuité des actions d'intensification est essentielle afin de continuer les appuis alimentaires et cash transfert pour éviter une dégradation additionnelle de la situation. Une attention particulière doit être portée au district d'Ikongo et de Befotaka Atsimo dont entres autres par le renforcement de l'assistance humanitaire. La mise en place de système d'alerte précoce a été sollicitée. Il s'agit d'identifier des moyens et stratégies pour préparer la population à faire face à ce genre d'aléas et notamment pour faire face à la prochaine saison agricole.