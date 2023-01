Madagascar: Coupe du monde des traiteurs - Madagascar face à onze pays

L'équipe féminine malgache avance sans relâche pour la finale de l'International Catering Cup. Depuis le premier jour du concours, elle est en course contre onze équipes issues d'autres pays.

Le coup d'envoi sifflé. La première étape de la grande finale de l'international Catering cup ou ICC a été lancée hier.

Les guerrières malgaches font face à onze équipes élites de la cuisine venant de la Belgique, du Brésil, de la France, de l'Italie, du Maroc, du Mexique, de la Nouvelle Zélande, de la République tchèque, des États-Unis, du Vietnam, et de Singapour.

Le Singapour, champion en titre de l'ICC 2021, est présent avec les pays classés dans le top cinq de la gastronomie mondiale, les États-Unis, le Vietnam, la Nouvelle Zélande, le Mexique et le Maroc.

Cela n'intimide pas Madagascar puisque l'équipe est coachée par un Chef qui a déjà remporté le prix du plus beau buffet Traiteur du Monde, lors de l'International Catering Cup de 2015. Hier dans la matinée, les participants ont entamé avec le choix du panier fruits et légumes à l'entrepôt Metro.

Ils enchaînent la deuxième tranche de la première journée par le début des épreuves, centré sur la fabrication en laboratoire, aux laboratoires de la Maison Familiale Rurale (MFR).

Le thème imposé par le jury est basé sur la mise en bouche, le poisson et les fruits de mer, le cochon et le dessert.

L'équipe féminine malgache ajoutera à ses plats trois produits phares du pays, tels que la vanille de Madagascar, le caviar ainsi que le poivre sauvage.

Il ne reste plus qu'une épreuve avant la grande finale. Le tirage des commis qui aideront les candidats dans les choix des produits imposés se tiendra aujourd'hui.

Portraits d'équipe

Fenosoa Rahajamalala, cheffe de l'équipe

Autonome, créative et enthousiaste, les expériences acquises au fil des années lui ont permis de renforcer ses acquis et d'appréhender les différents outils et techniques de cuisine. Ayant le goût du challenge, elle est prête à relever le défi de l'International Catering Cup. Âgée de 27 ans, cela fait presque 4 ans qu'elle travaille au sein du Marais Restaurant où elle exprime et développe sa passion pour la gastronomie, en tant que Chef de partie froid. Ayant participé à un événement d'art contemporain en tant qu'artiste culinaire, Fenosoa s'est faite remarquer et félicitée par le grand artiste Joël Andrianomearisoa.

Bodosahondra Rakotovao, coéquipière

Passionnée de pâtisserie, Bodo est cheffe pâtissière du Marais Restaurant depuis 4 ans. C'est alors qu'elle a pu y exprimer sa créativité et démontrer son savoir-faire. Âgée de 28 ans, elle ne cesse d'exceller et cherche constamment à compléter ses connaissances. Ayant une capacité incroyable à trouver des alternatives, Bodo est polyvalente et s'adapte facilement en toute circonstance. Telle que sa cheffe d'équipe, elle est prête à relever le défi pour l'International Catering Cup 2023,en mettant en pratique ses acquis et sa personnalité.

Chef Lalaina Ravelo manana, coach

Ayant déjà remporté le prix du plus beau buffet Traiteur du Monde lors de l'International Catering Cup en 2015, Le Chef Lalaina a su détecter l'aptitude de cette équipe féminine par sa passion pour le métier de bouche, son savoirfaire, sa créativité, les ingrédients nécessaires pour pouvoir prétendre participer à un championnat au niveau international. Et non des moindres, la délégation malgache compte parmi eux, Andriamiarisatrana Rocco, qui sera l'un des membres du jury de ce concours international de renom.