Madagascar: Partenariat public-privé - Le Consortium Hydroneo Afrique prêt à investir à Marovoay

Le dernier Forum national d'investissement pour l'émergence de Madagascar organisé en octobre 2022 commence à engendrer des retombées. Un des participant envisage d'investir dans le grenier à riz du pays.

Le Consortium Hydroneo Afrique (CHA), un des participants au Forum national d'investissement pour l'émergence de Madagascar, est prêt à investir dans la région Boeny et surtout à Marovoay. De surcroît, replacer le district de Marovoay comme deuxième grenier à riz de Madagascar sera l'une des priorités du Consortium. Les investissements seront réalisés à travers un accord avec Built Operate and Transfer (BOT), dans le cadre du Partenariat public-privé (PPP) entre le CHA et le gouvernorat de Boeny. Lundi, en visite chez le gouverneur de la région Boeny, Mokhtar Andriantomanga, le représentant du CHA, le Dr Franck, a présenté les projets de développement prévus dans ce nouveau 3P avec la région Boeny, au bloc administratif à Ampisikina.

" Des travaux d'aménagement de canaux d'irrigation, et des travaux de désensablement du fleuve Betsiboka figurent parmi les projets. Le but est de réutiliser le port de Marovoay ainsi que d'aménager et d'étendre des parcelles rizicoles de 7 000 ha exploitées auparavant par le Fifabe. Aucune intention d'expropriation des terres des agriculteurs n'est en vue. Les agriculteurs seront regroupés dans un syndicat. Une formation pour augmenter le rendement de riz de 5 à 7 tonnes par hectare sera dispensée. De plus, de l'engrais et des semences seront distribués et ils seront équipés d'un motoculteur ", promet l'ingénieur technique.

Usine rizicole

Ces projets de réalisation de développement répondent aux objectifs des engagements des Velirano présidentiels. En particulier le deuxième engagement concernant l'énergie propre pour tous, le travail décent stipulé dans le sixième, le développement industriel du septième et l'autosuffisance alimentaire dans le neuvième objectif des V²elirano. Une usine rizicole comprenant des silos et des entrepôts seront également construits à Marovay. Elle fonctionnera grâce à l'énergie propre de biomasse. " Nous sommes prêts à toute coopération qui mènera au développement de la population et de la région. Avant de prendre une quelconque décision, nous devons d'abord rencontrer et consulter la base, et obtenir l'avis des élus, des techniciens et des agriculteurs sur place ", déclare gouverneur. Ainsi, une descente à Marovoay aura lieu ce vendredi avec les représentants du Consortium Hydroneo Afrique et la région.