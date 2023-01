Cote d'Ivoire: L'Université San Pedro dans les gravats de Envol Partenariats avance à pas de géant

Les lignes bougent du côté de l'Université San Pedro. Un chantier gigantesque bientôt opérationnel et fruit d'une volonté et vision du Président Alassane Ouattara qui a érigé le secteur de l'éducation en priorité. Le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, le Professeur Adama DIAWARA, était sur le Chantier de l'Université de San Pedro (USP) le jeudi 12 janvier 2023.

A la tête d'une forte délégation, le ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, le Pr. Adama Diawara, s'est rendu sur le site de l'USP pour s'imprégner de l'état d'avancement des travaux de construction. Cette visite était guidée par les équipes de Envol avec le PCA Madani Maki TALL et le Directeur Technique Ismaila N'Diaye ; les équipes administratives le Coordonnateur du PDU, M. Macky Dembélé ; le 2ème secrétaire général de préfecture M. Koffi YAO Kan Claude.

Selon le Directeur Technique de la société Envol Partenariats, développeur du projet de l'Université de San Pedro prend de la , les travaux sont à un taux de réalisation de 95%. Ces travaux concernent principalement les résidences universitaires d'une capacité de 1000 lits ; les bâtiments des salles de travaux dirigés ; les bâtiments de laboratoires et ateliers ; les villas de fonction du Président de l'Université et de certains responsables de l'Université ; ainsi que l'hôtel des enseignants.

Revenant sur l'objet de sa présence dans ce temple du Savoir, le premier responsable de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique s'est voulu clair : " Actuellement, au niveau des structures publiques et privées de l'Enseignement Supérieur, il y a 273866 étudiants, et 57% de ces étudiants se trouvent dans les structures publiques et les 43% autres se trouvent dans les universités et grandes écoles privées. Ce qui revient très cher à l'Etat de Côte d'Ivoire. Le Président Alassane Ouattara a décidé depuis son accession au Pouvoir, qu'il y ait beaucoup plus d'étudiants dans les universités publiques. C'est pourquoi l'Etat a procédé à la construction de nouvelles universités. Les Unités de Recherche de l'Enseignement Supérieur (URES) de Daloa et Korhogo ont été transformées en universités et il y a eu la construction de nouvelles universités (Man et San Pedro) en plus de l'Université Virtuelle de Côte d'Ivoire (UVCI) et de l'Université de Bondoukou qui est en construction. Il faut dire que ces universités sont en train d'être construites en plusieurs phases.

Au niveau de l'université de San Pedro, le développeur Envol avait pu livrer une première partie de la première phase, ce qui nous a permis de faire la première rentrée universitaire le 19 octobre 2021.

Nous sommes donc venus faire l'état des lieux afin de voir si la date de livraison de la seconde tranche en mars 2023 est respectable (... .). Après la visite, nous pouvons dire que nous sommes satisfaits, et que cette seconde partie nous sera livrée très bientôt, avec les équipements scientifiques ", a déclaré le ministre Adama Diawara, au terme de la visite.

L'université de San Pedro sera réalisée en plusieurs tranches pour un effectif de 20 000 étudiants à terme, avec 7000 lits d'hébergement. La première tranche des travaux en cours permettra d'accueillir environ 3000 étudiants dans un campus aménagé, disposant d'un millier de lits. Elle formera dans les domaines des Sciences de la mer ; de la Construction navale, de l'Agriculture ; de l'Agro-industrie ; du Bâtiment et des travaux publics ; de la Logistique et du Tourisme.

A Propos de Envol Partenariats CI

Envol Partenariats CI, développeur de l'Université de San Pédro dans le cadre d'un Partenariat Public-Privé avec l'État de Côte d'Ivoire, est une filiale de Envol Immobilier Sénégal.

Envol Immobilier est une société anonyme au capital de 2 milliards de FCFA, qui a pour mission de participer à la modernisation et à l'urbanisation de l'Afrique. Envol Immobilier Sénégal est une Société d'Ingénierie, de Conseil et de Management de projets.

Les Domaines d'interventions :

- Réalisation de Projets d'infrastructures publiques et privées clé en main

- Assistance à la Maitrise d'ouvrage

- Immobilier haut de gamme

- Gestion de projets en Partenariat Public Privé

- Facility management et maintenance multi-technique.

Les réalisations et projets en cours :

- La Sphère Ministérielle Ousmane Tanor Dieng à Diamniadio

- L'université de San Pedro en Côte d'Ivoire

- La Maison des Nations Unies à Diamniadio

- Les Universités de Kara et Atakpamé au Togo

- Le projet Envol City (www.envolcity.com)

ENVOL IMMOBILIER participe avec ses partenaires publics et privés, à bâtir l'Afrique de demain.