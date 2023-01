Sénégal: Tentative d'entraver le travail de leurs collègues non-grévistes - 5 chauffeurs interpellés à Thiaroye

Face à la presse mardi, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye, avait déjà prévenu : " Ceux qui veulent aller en grève sont libres de le faire mais l'Etat va réprimer fermement les fauteurs de troubles ".

Ce mercredi, pas moins de 5 personnes, évoluant dans le secteur des transports, sont interpellées par les éléments du commissariat de police de Thiaroye à Texaco. Il s'agit des nommés M. Diop, M.Gueye, M. Thiam, M. Tall, et F. Guèye, âgés entre 47 ans et 28 ans. D'après une source policière, leur interpellation fait suite à une tentative d'entraver le travail des autres transporteurs non grévistes. En plus clair, " ils intimidaient leurs collègues non grévistes et les passagers. Ils faisaient descendre les clients ".

Les cinq mis en cause sont en garde à vue au commissariat de Thiaroye. Ils sont poursuivis pour " destruction de biens appartenant à autrui, actes de vandalisme, troubles à l'ordre public et attroupement ".