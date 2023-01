Sud-Soudan: "Un nouveau chapitre d'espoir et d'inspiration" pour le peuple de Dieu dans le pays

Torit — La prochaine visite œcuménique prévue début février au Sud-Soudan, qui verra le Pape François accompagné de l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, et du modérateur de l'Église d'Écosse, Iain Greenshields, pourrait apporter une paix durable à la plus jeune nation du monde. Tel est l'espoir de l'archevêque Hubertus van Megen, représentant du Saint-Père au Sud-Soudan et Nonce apostolique dans ce pays d'Afrique centrale et orientale, qui décrit l'événement comme "un nouveau chapitre d'espoir et d'inspiration" pour le peuple de Dieu dans le pays.

"Un nouveau chemin d'espoir s'ouvrira pour le Sud-Soudan car le Saint-Père viendra nous donner du courage et nous apporter la paix que nous attendons", a déclaré l'archevêque van Megen en référence à la visite œcuménique prévue du 3 au 5 février. "Nous devons prier pour cette réunion que nous attendons depuis si longtemps et dont le but est d'apporter de l'aide au pays", a-t-il déclaré, en exhortant les fidèles sud-soudanais.

Le Nonce apostolique a invité toute la population à prendre part à la prière en communion avec ces grands leaders "parce que leurs messages nous donneront l'espoir de surmonter les défis que nous traversons. La visite veut confirmer tout l'engagement et la volonté de l'Église catholique d'apporter et de maintenir la paix dans ce lieu".

Selon le programme et l'itinéraire publiés par le Bureau de presse du Saint-Siège, le Pape François effectuera son voyage, précédemment reporté, en République démocratique du Congo et au Sud-Soudan du 31 janvier au 5 février. La visite devrait commencer à Kinshasa et se terminer à Juba.