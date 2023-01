Sénégal: Bilan des accidents de Sikilo et Sakal - 64 morts et des blessés graves

Au total, les accidents de Sikilo et Sakal, ont occasionné 64 morts. Le nombre de blessés graves est de 13 dont 8 pour Sikilo. Pour rappel, ces deux accidents sont survenus en l'intervalle d'une semaine.

Ils impliquent notamment des transports publics de voyageurs. Après ces deux accidents, des voix se sont levées pour réclamer la démission du ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye.

Mais le concerné est dans un refus catégorique. "On est dans le temps de l'action. Je conseille à ces citoyens d'avoir plus d'endurance parce que je me focalise sur les missions que le président de la République a bien voulu me confier. Et je ferai de mon mieux pour m'acquitter de ma tâche et essayer d'apporter des solutions par rapports aux préoccupations des Sénégalais".