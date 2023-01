Afrique: Le stock de la dette extérieure était de 790 milliards de dollars en 2021

La Banque mondiale reste le premier créancier extérieure de la région en 2021, avec 91 milliards de dollars de créances, tandis que la Chine est le premier créancier bilatéral, avec 79,5 milliards de dollars, pour un coût du service de la dette en baisse.

Au total, les pays d'Afrique subsaharienne ont atteint 790 milliards de dollars de stock de leur dette extérieure en 2021, selon les derniers de la Banque mondiale. Un montant plutôt en hausse de 5% par rapport à 2020, soit 752 milliards de dollars. 80% de la dette extérieure de la région en 2021 est à long terme. Ce chiffre correspond à un montant de 636 milliards de dollars auxquels s'ajoutent 69 milliards de dollars de crédits et d'allocations de droit de tirage spécial du Fonds monétaire international, ainsi que 85 milliards de dollars de dettes à court terme.

Sur ce montant, 45% de la dette publique extérieure de l'Afrique subsaharienne (471 milliards de dollars) est détenue par les créanciers privés. Ces chiffres sont à inscrire dans un contexte marqué par la reprise économique post-covid-19, qui a vu les pays entamer de nouveaux programmes d'ouverture de leurs économies affectées par la pandémie, qui aura resserré les finances de la plupart des Etats africains, poussant les gouvernants à formuler des demandes d'annulation et de report de dettes.

Ce qui a eu pour conséquence la mise en place de l'Initiative de suspension du service de la dette, différant la dette des pays africains sur une période de six ans, comprenant une grâce d'un an et un délai de remboursement de cinq ans. Le coût du report est estimé à environ 575 millions de dollars. Ainsi, les pays africains auront dépensé 79 milliards de dollars pour rembourser leurs dettes en 2021. Bien qu'étant en hausse par rapport à 2020, ce chiffre reste en dessous du niveau enregistré durant les trois dernières années précédant l'apparition de la covid-19 (2017, 2018 et 2019). En 2021, la Banque mondiale était restée le premier créancier extérieur de la région avec 91 milliards de dollars. Sur le plan bilatéral, la Chine, premier partenaire de la région, reste également le premier créancier avec 79,5 milliards de dollars de créances.

Le coût du service de la dette de l'Afrique subsaharienne envers la Chine était de 4,8 milliards de dollars, dont 3,1 milliards de dollars de remboursement du principal et 1,7 milliard de dollars de remboursement d'intérêt. Il faut rappeler que ces remboursements, en baisse par rapport aux deux années précédentes, font suite aux programmes d'annulation de dettes annoncées par la Chine en faveur de plusieurs pays africains. En comparaison, les remboursements des pays africains envers leur plus gros créancier, la Banque mondiale, se sont affichés en hausse par rapport à l'année précédente, à raison de 2,2 milliards de dollars de remboursement du principal et 1,3 milliard de remboursement d'intérêt.