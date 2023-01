Madagascar: Trafic de poissons de Madagascar - Un bateau de pêche intercepté à Mayotte

Ouverture d'une enquête pour les marins et immobilisation du bateau qui a servi au trafic illicite. Saisis également des poissons congelés de 3,5 tonnes transportés par le même navire.

Ce sont les résultats d'une opération lancée par la gendarmerie de Mayotte en corrélation avec plusieurs départements administratifs. " Les premières constatations menées par le service maritime et littoral de la DEALM ont permis d'attester le transport de produits de la pêche maritime provenant d'une activité illégale. Un faisceau d'indices a conduit à l'hypothèse forte d'un ravitaillement en produits de la pêche ne provenant pas des eaux sous souveraineté française, mais achetés et congelés à Madagascar et vendus à Mayotte comme issus de la pêche locale.

La quantité de poissons saisie s'élève à 3,5 tonnes et montre l'ampleur du trafic ", a-t-on tiré du site du département de Mayotte. La réglementation en matière d'emploi et aussi celle du commerce seront examinées dans la poursuite pénale sur cette affaire. " Cette pratique illicite met en péril la sécurité des individus embarqués, ainsi que le développement durable de la filière pêche à Mayotte et se caractérise par une addition d'un certain nombre d'infractions graves relevant notamment du code rural et de la pêche maritime, du code des transports et du code du travail ", selon toujours la version officielle tirée du site mahorais.

Une lourde sanction pénale se profile pour les concernés par cette affaire qui sera jugé au tribunal de Mamoudzou après les enquêtes préliminaires de la gendarmerie de Mayotte.