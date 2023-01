Madagascar: Economie bleue - Une stratégie nationale à valider

Un comité ad hoc national pour la coordination de l'économie bleue et de la gouvernance de l'océan a été institué le 28 juillet 2022.

Ce cluster regroupe toutes les parties prenantes œuvrant dans ce secteur. Il s'agit, notamment, des ministères de la Pêche et de l'Economie Bleue, de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire ainsi que leurs organismes rattachés, du secteur privé, des ONG et sociétés civiles, des chercheurs et bien d'autres acteurs. Dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route élaborée par ce comité, une stratégie nationale de l'économie bleue sera validée au plus tard ce mois de mars. C'est ce qu'on a appris lors de la réunion de tous les membres de ce cluster national, hier, au ministère de la Pêche et de l'Économie Bleue à Anosy.

Renforcer la résilience

Il est à noter que des clusters régionaux sont également mis en place dans plusieurs régions de l'île pour assurer la mise en œuvre de l'économie bleue sur le terrain. Ces comités régionaux se consacrent à la mise en œuvre de programmes et projets visant à promouvoir une utilisation durable des ressources de l'océan et à renforcer la résilience des communautés côtières, et ce, en travaillant en étroite collaboration avec le comité ad hoc national. Le ministère de tutelle se charge de la coordination des actions et des décisions prises par toutes les parties prenantes.

L'objectif est non seulement de renforcer la résilience des communautés côtières mais aussi de favoriser le développement économique local dans le respect et la préservation des ressources, par le biais de leur utilisation rationnelle, durable, juste et équitable. Ce cluster national de l'économie bleue prévoit, également, d'élaborer la Politique Nationale de la Gouvernance de l'Océan bientôt. Quant à l'élaboration de la Planification Spatiale Marine au niveau des régions, celles de Diana, Melaky, Androy, Anosy, Atsimo-Atsinanana et Analanjirofo sont en cours, a-t-on conclu.