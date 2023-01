Madagascar: Alimentation des ménages - Baisse de la consommation de riz local

Makalioka, Tsipala, Mangamila... Les variétés de riz local désertent de plus en plus les marmites des ménages malgaches si l'on en juge par les tendances à la baisse des ventes auprès des détaillants à Antananarivo.

Les prix des variétés de riz produites localement s'envolent. Dans la Capitale, jusqu'à 3 300 ariary le kilo pour la variété " makalioka " et entre 2 900 et 3 000 ariary pour le " tsipala " et le " rojo mena ". Quasiment autant pour le " mangamila " et le riz rouge de Manalalondo. Des prix devenus inaccessibles pour nombre de ménages, suite aux hausses survenues ces dernières semaines.

Depuis fin 2022 et au lendemain du Nouvel An, cette hausse atteignant la barre des 3 000 ariary a changé les comportements des consommateurs. Les achats de ces variétés de riz baissent de jour en jour chez les détaillants. Généralement, les achats dans les épiceries de quartier se font au " kapoaka ". Entre 1 et 3 " kapoaka " par jour en moyenne pour les ménages modestes. Plus rares, les achats au kilo chez l'épicier dépassent rarement les 2 kg. " Le comportement des consommateurs dans les environs changent ", observent les détaillants. La majorité des consommateurs a longtemps consommé du riz local, acheté au " kapoaka " au jour le jour. Les variétés locales sont alors préférées au riz importé, pour leur goût particulier.

Bas prix

Cependant, petit à petit, à mesure que les prix augmentent, les consommateurs se rabattent sur le riz importé. La seule variété de riz visible sur le marché à moins de 2 500 ariary est le riz " Tsinjo ". Ce riz importé par State Procurement of Madagascar (SPM) est destiné à une vente à bas prix : 650 ariary le " kapoaka ". Le pouvoir d'achat étant ce qu'il est, les ménages les plus pauvres n'ont pas d'autres choix que le riz le moins cher sur le marché, indépendamment de leurs préférences gustatives.

Des hausses des prix du riz sont observées généralement durant la saison pluvieuse, occasionnant des difficultés pour l'acheminement des produits depuis les zones de production vers les marchés en raison de la dégradation de l'état des routes. Cette saison en particulier, l'état des routes nationales, lequel est justement au cœur d'un mouvement de grève des conducteurs de poids lourds, actuellement, est plus inquiétant que les années passées. Mais bien entendu, d'autres paramètres doivent être pris en compte pour expliquer la hausse des prix de ce produit hautement stratégique à Madagascar.