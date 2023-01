Madagascar: Jiu-jitsu brésilien - La Fédération légalement constituée

La Fédération malgache de jiu-jitsu a vu le jour le samedi 14 janvier dernier, alors que la discipline a commencé à être pratiquée à Madagascar en 2001.

La 43e Fédération sportive à Madagascar est née samedi dernier. La Fédération malgache de Jiu-jitsu est désormais constituée légalement. Si auparavant, le ministère de la Jeunesse et des Sports leur a accordé une dérogation spéciale, le président Johary Rakotozafy et son équipe peuvent être fiers car ils peuvent profiter à présent des mêmes avantages que les autres Fédérations. "Le 14 janvier 2023 est à marquer d'une pierre blanche pour nous, les jiu-jitsukas ", s'est réjoui le président. Le jiu-jitsu n'est plus une discipline à présenter à Madagascar. Il existe depuis les années 90 mais sous forme de jiu-jitsu traditionnel. Le jiu-jitsu brésilien a débarqué en 2001 et a commencé à séduire les combattants en 2005 avec ses deux premiers clubs en l'occurrence l'Attila et le Gordinho.

Madagascar a reçu pour la première fois une invitation pour la compétition internationale en 2010. " Cette initiative de créer une fédération a été lancée depuis longtemps mais sa concrétisation était une lourde tâche. On a recommencé en 2020 mais en raison de la Covid-19, les procédures ont pris beaucoup de temps. Nous sommes affiliés aux deux fédérations à savoir la Fédération internationale de jiu-jitsu brésilien et la Fédération internationale de Jiu-Jitsu ", note le président Johary Rakotozafy. Il y a, à ce jour, 15 clubs fondateurs et une dizaine de clubs souhaitant intégrer la fédération. Ils se répartissent dans les ligues Analamanga, Vakinankaratra et Atsinanana.

Programme chargé

Cette saison sera riche en formations et en compétitions pour la Fédération. Le premier tournoi aura lieu en mars à l'occasion du championnat national sans kimono. Le deuxième sommet national avec kimono est prévu au mois de juin. Les deux championnats serviront à détecter les meilleurs athlètes pour le championnat du monde à Abu Dhabi le 23 novembre 2023. " Notre principal objectif est de perfectionner les techniques des membres qui sont dans les clubs et de vulgariser cette discipline qui a propulsé l'UFC sur le plan international. C'est pourquoi nous allons faire venir des experts lors du 1er trimestre et en juin 2023. Le mois de novembre 2023 sera notre date butoir car nous participerons à Abu Dhabi World Professional Jiu-Jitsu Championship. Nous faisons d'ores et déjà appel aux sponsors et partenaires pour tous ces évènements de qualité ", a-t-il conclu.

A encadrer :

- Président : Johary RAKOTOZAFY

- Vice-président : Alain Alexandre HERILANTONIRINARIVELO

- Secrétaire général national : Nicky Franck Mamitiana DIALLO

- Trésorier national : Herman ANDRIASAMIZAKA

- Direction technique nationale : Rado Patrick RASAMY-ANOHARANA et Zo Aina RANDRIAMANGA

- Direction arbitrale : Herinirina MANDIMBISOA

- Direction communication : Annicka Hoby RAMAHALIMBY

- Direction développement structurel : Hajarivola RAZANAKOTO RASOLDIER

- Direction éthique et déontologie : Fidy RAJOHNSON