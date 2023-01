Madagascar: Tsiry Tokinantenaina - " La force tranquille efficace des Barea "

interview

Discret et timide, Tsiry est inratable sur le terrain et se montre toujours efficace. Surnommé le N'Golo Kanté malgache, il a été élu joueur du match contre le Ghana pour le premier match de Madagascar au CHAN Algérie 2022. Il nous a accordé une interview retraçant son parcours dans le monde du football et son aventure avec les Barea.

Vous avez fait parler de vous après le premier match des Barea contre les Black Galaxies du Ghana. Quelle estvotre impression après avoir été élu homme du match ?

" Je ne m'y attendais pas, maisje me suis bien battu sur le terrain et voilà le résultat. Je suis content et fier de ce trophée individuel qui couronne ma belle prestation sur le terrain. Et ce trophée, je le dédie à l'ensemble de l'équipe, car le football est un sport collectif et ça se joue en groupe. Je remercie mes coéquipiers pour cette belle collectivité sur le terrain ".

C'est votre deuxième but avec les Barea A et A', quel est votre secret ?

" Je suis un grand bosseur et travailleur. Pour moi dans le sport, il n'y a pas de miracle et de secret, c'est le travail qui paie. Pour être régulier, il faut aussi une certaine discipline ".

Pourrais-tu nous rappeler ton parcours dans le football ?

" J'ai commencé à jouer au ballon rond avec l'école de football d'Ajesaia avec les U15 en 2011. En 2016, j'ai intégré l'équipe première division élite et une année plus tard, nous avons été sacrés champions de Bongolava. En 2019-2020, notre formation a terminé 3e de l'Orange ProLeague. Depuis la saison 2012-2022, j'évolueavec Fosa Juniors FC Boeny ".

Qu'en est-il devotre sélection avec les Barea ?

" J'ai été appelé pour la première fois avec la sélection A par Eric Rabesandratana en juin 2021 pour la préparation des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. J'ai été convoqué dans l'ensemble des six journées. Pour les qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2023 en Côte d'Ivoire, Nicolas Dupuis m'a sélectionné pour la deuxième journée. J'ai disputé mes premières rencontres en tant que remplaçant lors du match Madagascar contre Maroc pour la préparation de la CAN 2023 au mois de septembre. J'ai été titularisé face aux Guépards du Bénin où j'ai marqué mon premier but avec la sélection. J'ai disputé les éliminatoires du CHAN 2022 contre les Seychelles et le Botswana. Jouer la phase finale du CHAN est une fierté et qui plus est, j'ai marqué le but de la victoire ".

Vous êtes surnommé le N'Golo Kanté malgache. Quel joueur vous inspire ?

"J'admire la personnalité et la façon dont il joue sur le terrain. Peut-être que je suis introverti et timide, qu'on me compare à Kanté. Il est très humble et a les pieds sur terre. En plus de Kanté, je suis aussi un grand fan de Lionel Messi qui est un des grands joueurs de football de la planète. J'aimerais emboîter leurs pas dans ma carrière ".

Avez-vous un message à passer aux férus du ballon ?

" Je remercie les supporters pour leur soutien. Nous voyons tous ces messages et nous vous promettons de donner le meilleur de nous-même. Alefa Barea ! ".