Madagascar: Insuffisance pondérale des enfants - Cinq districts du Sud-Est en situation alarmante

Le rapport d'une enquête menée auprès des ménages dans le Grand Sud-Est a permis de mettre en exergue la situation de l'insuffisance pondérale des enfants dans onze districts. Cinq d'entre eux sont dans une situation alarmante.

Le Grand Sud-Est a été affecté, d'une manière exceptionnelle, par deux cyclones tropicaux intenses. Pour la première fois, les districts du littoral du Grand Sud-Est, à l'exception de Vangaindrano, sont classés en Phase 3 de l'IPC (Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire) même en pleine période de récolte. Ainsi, suivant les recommandations de l'analyse IPC du mois d'avril 2022, un comité technique multisectoriel (Madagascar VAC), dirigé par le BNGRC et appuyé par l'UNICEF et le PAM, a pris l'initiative de mener une évaluation SMART

Rapide dans tous les districts du Grand Sud-Est. Pour l'insuffisance pondérale qui se caractérise par le manque de poids de l'enfant à sa naissance, cinq sur les onze districts enquêtés, notamment, Midongy, Vangaindrano, Manakara, Vondrozo et Nosy Varika sont dans la situation alarmante, quatre sont considérés dans une situation critique, et seul le district de Vohipeno est en situation précaire. La prévalence de l'insuffisance pondérale la plus élevée est observée dans le district d'Ifanadiana avec un taux de 39,3% et 10,3% des enfants de ce district souffrent de l'insuffisance pondérale sévère.

Cibles

La collecte de données a duré 30 jours et s'est déroulée du 16 juin 2022 au 16 juillet 2022. La taille d'échantillon est fixée à 500 ménages par district sauf pour les districts de Midongy Atsimo et de Befotaka. Les localités concernées sont : Nosy Varika, Mananjary, Ifanadiana pour la région Vatovinany. Manakara, Ikongo, Vohipeno pour Fitovinany et Farafangana, Vondrozo, Vangaindrano, Midongy Atsimo, Befotaka pour la région Atsimo Atsinanana. Globalement, le taux de mortalité pour la population générale dans la partie Sud-Est de Madagascar est de 0.34 décès pour 10 000 habitants par jour. Ce taux est en dessous du seuil d'urgence.