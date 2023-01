Madagascar: Centre Indian Dhow - Ouverture d'une clinique ayurvédique annoncée

L'lndian Dhow du World Trade Center Antananarivo (WTC), abrite actuellement une exposition itinérante sur les familles indiennes parties de l'Etat de Gujarat, en Inde, pour s'installer dans plusieurs localités côtières de Madagascar entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle.

Cette première exposition sur la diaspora indienne a vu le jour dans les locaux de l'ambassade de l'Inde à Tsaralalàna, sous la forme des 11 premiers tableaux familiaux. Ces derniers présentent les ascendants des familles indiennes qui ont fait leurs premiers pas dans les comptoirs commerciaux implantés dans des villes comme Nosy-Be ou Maintirano.

L'exposition a, ensuite, trouvé sa place au temple hindou de l'association Samaj à Ankorondrano ainsi qu'au nouveau showroom de l'Ocean Trade à Andraharo puis, temporairement, dans le jardin de ViMa Real Estate, VRE Ankorondrano, avant d'être installée dans les locaux de l'Indian Dhow dernièrement. Elle sera, ultérieurement, déployée à travers le pays.

L'organisation de cette dernière exposition a été prise en charge par le WTC Antananarivo sur l'initiative de Monsieur Zouzar Bouka, son Président directeur général, qui est également à la tête de Vision Madagascar (ViMa), en partenariat avec l'ambassade de l'Inde.

Le nouvel ambassadeur de l'Inde à Madagascar, Monsieur Bandaru Wilsonbabu, a justement effectué une visite de cette exposition hier. Le premier responsable du WTC a profité de cette visite pour présenter les futurs projets d'aménagement et de réhabilitation de l'Indian Dhow à l'ambassadeur. Il s'agit d'activités de Z-Yoga, un centre ayurvédique et de formation en yoga mais qui est également un centre culturel et de bien-être, proposant des soins spas et des soins ayurvédiques authentiques.

En rappel, ce centre, inauguré le 29 juillet 2022, a été créé pour promouvoir la culture indienne et être un lieu d'opportunités événementielles et interculturelles. On sait qu'un projet d'extension des locaux du centre sera bientôt engagé ainsi que l'ouverture d'une nouvelle activité, notamment, du yoga aérien. C'est un yoga hybride développé combinant des poses de yoga traditionnelles, du pilate et de la danse avec l'utilisation d'un hamac. L'ouverture d'une clinique Ayurveda au sein du centre a, également, été annoncée, assortie de l'arrivée de spécialistes de médecine ayurvédique de l'Inde. Des projets qui sont estimés s'achever dans un an et demi.

Par ailleurs, le lancement du projet " Route des Droits de l'Homme ", cette année, a été annoncé hier. Il s'agit d'un projet qui consiste en des travaux d'embellissement et d'aménagement architectural et paysager de l'axe routier reliant le rond-point d'Ankorondrano jusqu'au Gymnase d'Ankorondrano sur une longueur d'environ 500 m. Un projet d'appel à manifestation auprès d'artistes pour la réfection des fresques sur la clôture longeant le canal Andriantany, sur le thème du droit de l'Homme, sera lancé dans le cadre de ce projet privé de la ViMa.