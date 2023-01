Madagascar: Gestion foncière - Les terrains du FOFIFA squatté par des particuliers

Les responsables auprès du Centre national de la recherche appliquée au développement rural (FOFIFA) montent au créneau.

C'est lors d'une rencontre avec la presse, qui s'est tenue hier à Ampandrianomby, qu'ils ont dénoncé la squattérisation de ces terrains. Le Directeur général de la recherche scientifique, le Pr Heriniaina Ramanankierana, a, entre autres, rapporté le cas de leur terrain qui se trouve à Mitsinjo Betanimena à Toliara dans l'Atsimo Andrefana. Ce centre est surtout réputé pour la mise en œuvre des activités de recherche orientées vers le développement agricole dans la région Sud Ouest portant essentiellement sur le coton, le sorgho et le pois du cap.

C'est également le cas pour leur centre à Ambanja réputé pour la production de cacao de meilleure qualité. Les terrains sis à Ambohitsilaozana Ambatondrazaka, Ivoloina, Ilaka Est, Itasy et Bongolava ne sont pas non plus épargnés. "Nous sollicitons les responsables concernés à prendre les mesures qui s'imposent. Ces centres de recherche contribuent beaucoup au développement du pays, appuient et accompagnent les actions de diffusion des résultats de recherche auprès des bénéficiaires cibles ", informe le Pr Heriniaina Ramanankierana. Il a aussi indiqué dans la foulée que l'affaire est déjà entre les mains de la justice et que des descentes seront menées conjointement avec le ministère pour constater de visu les faits et sensibiliser les citoyens sur leurs rôles dans la préservation des terrains.