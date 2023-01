Madagascar: Foot / Coupe des sélections régionales U19 - L'équipe de Boeny complète la liste des qualifiés

La première phase de la Coupe des sélections régionales U19 a pris fin ce week-end. Une compétition sert à détecter des talents et à former l'équipe nationale des Barea U20, dans le cadre de notre participation au tournoi de la Council of Southern Africa Football Associations (COSAFA) U20.

En effet, la formation de Boeny a été qualifiée pour la prochaine étape issue des matches triangulaires des trois équipes composant le site Port Berger. Les jeunes majungais ont rejoint les sept autres équipes déjà qualifiées, du 6 au 8 janvier dernier. Cette compétition pour Boeny, Melaky et Sofia devait avoir lieu au stade Rabemananjara Mahajanga.

Mais vu que le stade est actuellement en phase de réhabilitation, les matches ont été reportés et déplacés ce week-end au stade du Port-Bergé. L'équipe de Boeny a dominé la compétition avec deux victoires consécutives. Lors du premier match, ses jeunes ont battu la sélection de Sofia sur le score étriqué de 2 buts à 1. Ils ont confirmé leur ticket lors de la deuxième journée en s'opposant à l'équipe du Melaky sur la plus petite des marges 1 à 0. La rencontre entre Melaky et Sofia, deux équipes déjà battues lors des deux premières journées, n'a été qu'un match de prestige.

Deuxième phase

Cette Coupe des sélections régionales se poursuit avec la deuxième phase prévue se tenir du 25 février jusqu'au 5 mars 2023. Les huit équipes qualifiées à savoir l'equipe de Vakinankaratra, Sava, Anosy, Atsinanana, Atsimo-Atsinanana, Itasy, Atsimo-Andrefana et Boeny seront réparties en deux groupes de quatre équipes. Les sélections qui finiront à la première place dans leur groupe respectif disputeront par la suite la dernière phase finale.