Madagascar: Ambohitsorohitra - Le FFKM reçu par Andry Rajoelina

Après le scandale causé par l'homélie prononcé par le Pasteur Zaka Andriamampianina, vice-président de l'Eglise Protestante Réformée de Madagascar (FJKM), les Chefs d'Eglises membres du Conseil œcuménique des Eglises Chrétiennes de Madagascar (FFKM) ont été reçus au Palais d'Etat d'Ambohitsorohitra par le président Andry Rajoelina, hier.

La rencontre s'est tenue sous le signe du Fihavanana et du respect mutuel entre Raiamandreny. Les trois Chefs d'Église, à savoir, le président de la FJKM, Pasteur Irako Ammi Andriamahazosoa, le président de la FLM, Pasteur Docteur Denis Rakotozafy, et le président de l'EEM, Monseigneur Samoela Jaona Ranarivelo, ont été accompagnés de leur épouse respective durant cette rencontre tandis que le président de l'ECAR, Monseigneur Odon Marie Arsène Razanakolona, était venu non accompagné.

Après la rencontre, le président Andry Rajoelina a publié sur ses comptes Instagram et Facebook l'importance de la solidarité et de l'unité. " Cette rencontre a été une occasion de rappeler l'importance de l'unité et de la solidarité pour notre Nation. Ensemble, nous pouvons construire un avenir plus paisible et prospère ", a-t-il annoncé. Certainement, le scandale de dimanche dernier au Coliseum d'Antsonjombe a été évoqué durant cette rencontre. Pour l'heure, aucune excuse ni communication officielle relative à cet évènement n'a été faite, ni de la part de la Présidence ni de la part du FJKM.

A noter, toutefois, que sur la photo de famille publiée à l'issue de la rencontre d'hier, on voit apparaître de la joie et de la convivialité de la part du président Andry Rajoelina et des Chefs d'Eglises. Par ailleurs, le Chef de l'Etat n'a pas manqué de remercier les leaders religieux pour leur engagement en faveur de la paix et de la solidarité.