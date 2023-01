Madagascar: Produits alimentaires et agricoles - Des pactes à élaborer pour chaque pays, selon la BAD

Il faut investir dans l'augmentation de la productivité agricole, soutenir les infrastructures, les systèmes agricoles adaptés au climat, avec des investissements du secteur privé tout au long de la chaîne de valeur alimentaire qui peut aider à faire de l'Afrique un grenier pour le monde.

C'est ce que préconise le Groupe de la BAD (Banque africaine de développement) qui organise le Sommet Dakar 2, qui se déroulera au Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD) à Diamniadio, du 25 au 27 janvier prochain. Cet événement s'intitule " Nourrir l'Afrique : souveraineté alimentaire et résilience ", et s'inscrit donc dans le cadre de la réalisation des cinq grandes priorités de la BAD. Durant ce sommet, les acteurs du secteur privé s'engagent à développer des chaînes de valeur critiques, d'après les organisateurs.

Les gouverneurs des banques centrales et les ministres des finances vont pouvoir élaborer des dispositifs de financement pour la mise en œuvre de pactes pour l'alimentation et l'agriculture, en collaboration avec les ministres responsables de l'agriculture, ainsi qu'avec les acteurs du secteur privé, y compris les banques commerciales et les institutions financières. Pour la BAD, l'Afrique peut devenir la destination mondiale pour répondre à la pénurie croissante de produits alimentaires. Cela est justifié par la ferme volonté politique des dirigeants, la disponibilité de technologies et de plateformes pour fournir à grande échelle des technologies agricoles résistantes au climat et les succès incroyables de certains pays dans la réalisation de l'autosuffisance en très peu de temps dans des cultures sélectionnées.

Efficace

A noter que le Sommet Dakar 2 fait suite à la première édition qui s'est tenue en 2015 et qui avait permis de dessiner les contours de la stratégie " Nourrir l'Afrique : la Stratégie pour la transformation agricole en Afrique (2016 - 2025) " du Groupe de la BAD. Après six ans de mise en œuvre, le Groupe a permis à plus de 250 millions de personnes de bénéficier d'améliorations dans le secteur agricole.

Cette stratégie a également permis au Groupe de la Banque de s'attaquer à l'impact causé par l'invasion russe de l'Ukraine sur la sécurité alimentaire en Afrique en lançant la Facilité africaine de production alimentaire d'urgence dotée de 1,5 milliard de dollars, avec pour objectif d'aider 20 millions d'agriculteurs à produire 38 millions de tonnes d'aliments d'une valeur de 12 milliards de dollars.

En seulement 45 jours après le lancement de la facilité, la BAD avait approuvé 1,13 milliard de dollars d'opérations réparties dans 24 pays. Pour cette fois, le programme du sommet Dakar 2 comprendra des tables rondes présidentielles, des sessions plénières de haut niveau et des sessions pour élaborer des " Pactes pour la fourniture de produits alimentaires et agricoles " pour chaque pays participant.