Afrique: Kindu - le forum pour la paix au Maniema reprogrammé du 14 au 15 février 2023

Prévu initialement du 11 au 12 janvier, le forum pour la paix, la cohésion sociale et le développement de la province du Maniema est reprogrammé du 14 au 15 février 2023. L'évêque du diocèse de Kindu et facilitateur de ce forum, Mgr François Abeli Muhoya Muchapa, a fait l'annonce à la presse mardi 17 janvier.

Mgr François Abeli invite les fils et filles du Maniema à prendre part à ce forum :

" Je voudrais annoncer que la mesure a été levée et c'est ainsi que le comité organisateur a pensé reprogrammer la tenue du forum du 14 au 15 février 2023. Et par rapport à cela, c'est donc l'invitation qui est lancée à toutes les filles et fils du Maniema de pouvoir venir chez eux au Maniema à Kindu pour cette grande messe, qui va parler de l'unité, de la cohésion et du développement de notre province ".

L'évêque du diocèse de Kindu rassure que, ce forum ne parlera pas des questions politiques et ne sera pas un cadre pour le règlement des comptes. Mais, il précise que son objectif est l'unité, la cohésion et le développement :

" Il n'y aura pas d'espace pour parler d'un individu, d'un parti politique, il n'y aura pas ni plus d'espace pour le règlement des comptes. Il s'agit de projeter notre vivre ensemble qui peut avoir des appréhensions, il ne s'agit pas d'un débat politique, il s'agit d'une assemblée citoyenne et ce qui nous préoccupe c'est d'arriver si possible à toucher les cœurs des fils et filles du Maniema afin de promouvoir l'unité, la cohésion et le développement de cette province ".

La tenue de ce forum est attendue depuis plus de six mois à Kindu. Il avait été suspendu par le conseil provincial de sécurité.