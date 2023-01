Congo-Kinshasa: Maniema - Le gouverneur initie les jeunes aux valeurs patriotiques incarnées par les héros Kabila et Lumumba

A l'occasion de la commémoration des journées du 16 et 17 janvier, qui rappellent respectivement la mort des héros nationaux laurent-Désiré Kabila et Patrice-Emery Lumumba au Maniema, le gouverneur intérimaire du Maniema, Afani Idrissa Mangala, rappelé aux jeunes les valeurs qu'ils incarnaient de l'amour de la patrie et de développement du pays en général et de la province du Maniema en particulier.

Afani Idrissa Mangala les a invités à cultiver l'esprit patriotique qu'avaient ces deux héros nationaux :

" C'était une manière d'abord pour éveiller leurs consciences, appeler la jeunesse à cultiver l'esprit patriotique et aussi créer un esprit d'amour et de solidarité entre jeunesse c'est-à-dire sans solidaire et sans esprit patriotique je pense le Maniema va continuer à demeurer dans le sous-développement "

Et comme la RDC est à l'approche des élections générales de 2023, il a aussi appelé à l'implication de la jeunesse dans le processus électoral " et surtout impliquer la jeunesse dans la sécurisation de la ville de Kindu et de la province du Maniema. Comme vous le savez nous vivons une période très sensible avec la montée de la criminalité et de l'insécurité dans l'ensemble de la province du Maniema ".