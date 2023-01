Soudan: Les signataires de l'accord-cadre et du mécanisme tripartite tiennent une réunion de coordination

Khartoum — Les signataires de l'accord-cadre et du mécanisme tripartite ont tenu une réunion, mardi au siège de la mission UNTAMS à Khartoum.

La réunion, qui s'inscrit dans la continuité des travaux en cours pour achever les préparatifs des discussions sur les quatre questions restantes, a examiné les perceptions des groupes de travail sur les questions de la paix, de l'Est et de la justice transitionnelle, en termes d'expression de la base la plus large d'acteurs, et l'élaboration de solutions globales à ces problèmes, tandis qu'une réunion finale se tiendra jeudi, en préparation du début de la mise en œuvre des travaux à ce sujet, à partir de la semaine prochaine, et pour terminer les travaux dans quelques semaines.

Parallèlement, le Comité de rédaction des recommandations de la Conférence sur la feuille de route pour le renouvellement du démantèlement du régime du 30 juin a poursuivi ses travaux lors d'une réunion tenue aujourd'hui au siège de l'Union africaine.

La Commission travaille à la rédaction des recommandations de la conférence en vue de leur publication et de leur traduction en propositions de textes à inclure dans l'accord final et la feuille de route pour renouveler le processus pendant la phase de transition, y compris le développement nécessaire du droit, des institutions et procédures.