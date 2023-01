Soudan: Daglo rencontre le président du parquet marocain

Khartoum — Le vice-président du Conseil souverain de transition (CST), le général Mohamed Hamdan Daglo, a rencontré mardi le président marocain du ministère public, El Hassan Daki, en présence du procureur général par intérim, Maulana Khalifa Ahmed Khalifa et l'ambassadeur du Maroc au Soudan, Mohamed Maa el-Enein.

La réunion a discuté des relations fraternelles distinguées entre les deux pays frères et des moyens de les renforcer et de les développer dans tous les domaines d'une manière qui sert les intérêts communs.

Le vice-président du CST a souligné l'importance de la coopération et de la coordination et de la construction de partenariats stratégiques avec le Royaume du Maroc dans divers domaines, notamment dans les domaines judiciaire et juridique, appelant à intensifier les visites pour échanger expertise et expériences et offrir des opportunités de formation.

Pour sa part, le président du parquet marocain a exprimé son plaisir de se rendre au Soudan pour renforcer la coopération entre les deux parties et ouvrir de nouveaux horizons pour le développement d'une action conjointe, soulignant l'importance de renforcer la communication dans le domaine des lois et des systèmes judiciaires, renforcement des capacités et échange d'expériences.