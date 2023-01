Ile Maurice: Météo - De la pluie dès cet après-midi

Les appels à la pluie pour soulager le pays de la sécheresse semblent être entendus. Le nord de l'océan Indien est en pleine effervescence et les météos française, malgache, américaine et locale sont aux aguets. D'ailleurs, la station météorologique de Vacoas a émis une veille de forte pluie à 4h30 ce mercredi matin. D'après les nouveaux protocoles, cette alerte est émise pas moins de 12 heures, ni plus de 24 heures, avant des fortes pluies. Toutefois, les modèles numériques prévoient que les premiers nuages porteurs de pluie toucheront notre île en début d'après-midi.

La perturbation tropicale située au nord de Saint-Brandon, donnée pour morte dimanche, est ressuscitée. Elle s'est intensifiée au cours de la nuit en une dépression tropicale et ce matin, le système était à 760 kilomètres au nord-nord-ouest de Maurice se déplaçant dans une direction de l'ouest à 25 km/h.

Le Centre météorologique régional spécialisé (CMRS), qui opère sous la responsabilité de Météo France à La Réunion suit son évolution depuis hier matin. Cette agence estime que d'ici cet après-midi, elle s'intensifiera en une tempête tropicale modérée et elle sera baptisée Cheneso

Si l'on se fie aux prévisions du CMRS, la tempête se déplacera dans une direction sud-ouest pour toucher la côte malgache demain après-midi. Il changera par la suite son trajectoire pour prendre une direction de sud-est afin de "sortir" en mer. Ce changement de trajectoire pourrait amener la future Cheneso à se diriger vers l'île de La Réunion à partir de lundi comme une dépression tropicale. Cependant, il faut garder à l'esprit que ce ne sont que des prévisions qui peuvent changer au cours de la semaine.

À hier après-midi, la station météo de Vacoas confirmait le risque réel que la perturbation tropicale devienne une tempête. "Il est prévu que la perturbation tropicale évoluant presque au nord de Saint-Brandon se déplace vers l'ouest tout en s'intensifiant", lisait-on dans son communiqué émis hier. Dans un autre communiqué de ce matin, les prévisionnistes mauriciens mettent en garde la population contre les fortes pluies qui risquent de s'abattre sur l'île pendant les prochaines heures. "Les averses deviendront plus fréquentes vers la mi-journée et seront parfois modérées à localement forte avec orages isolés", prévoient-ils tout en annonçant le même type de temps pour ce soir et demain. "Pendant les orages, le public est conseillé de rester à l'abri et d'éviter les plaines, les sorties en mer et de ne pas s'abriter sous les arbres", conseillent-ils.