Ile Maurice: Transport - Un "Master Plan" pour étendre le métro léger à travers tout le pays

Metro Express Limited (MEL), en collaboration avec le ministère du Transport et du métro léger, compte étendre le réseau de tram à travers tout le pays dans le futur.

"Toutes les possibilités d'extension dans les autres régions, à savoir le Sud, l'Est, l'Ouest et le Nord, seront à l'étude. À ce stade, il n'y a pas de préférence pour quelque région spécifique, car on doit analyser toutes les possibilités d'extension, en considérant tous les facteurs comme la demande, la faisabilité, l'espace disponible, les terrains, les alignements possibles et l'environnement, entre autres", avance la cellule de communication de MEL.

Par ailleurs, concernant l'extension menant vers Côte-d'Or, un exercice d'appel d'offres est en cours et le premier coup de pioche est normalement prévu pour le mois d'avril, soutient MEL. "Ce sera un parcours entre Réduit, St-Pierre et Côte-d'Or en passant par Moka, Helvetia, entre autres. À ce stade, cinq compagnies indiennes ont été sélectionnées par le gouvernement de la Grande péninsule pour la réalisation de ce projet. Nous procédons en ce moment aux formalités de sélection par Competitive Procurement. La construction sera enclenchée en avril 2023 et prendra fin en 2025."