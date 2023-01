Ile Maurice: Trafic de drogue - Franklin wanted à La Reunion...

Jean Hubert Celerine, alias Franklin, est "wanted" à La Réunion depuis 2021... Il a écopé de sept ans de prison, une peine prononcée par le tribunal correctionnel de Saint-Denis, de même qu'un autre Mauricien, un dénommé Nono. Mais un traité d'extradition n'existant pas entre les deux pays, le "self-proclaimed businessman" Franklin se la coule douce dans notre île paradisiaque...

Selon le média en ligne réunionnais Clicanoo, cette condamnation fait suite au démantèlement d'un vaste trafic de zamal entre La Réunion et Maurice en 2018. Près de 150 kilos avaient été saisis par les gendarmes, ainsi que de l'argent. Onze personnes sont mises en cause dans cette affaire et ont écopé d'une peine d'emprisonnement. Quant aux deux Mauriciens identifiés, ils se sont réfugiés à Maurice et sont sous le coup d'un mandat d'arrêt.

Selon Clicanoo, ce trafic de zamal de grande envergure avait été démantelé à la suite de minutieuses investigations. Considéré comme "l'organisateur", le Réunionnais Laurent Mariaye aurait admis avoir conduit cinq opérations d'exportation de zamal pour le compte d'un certain "Franklin" disait-il alors. Le nom de ce Mauricien originaire de Rivière-Noire apparaît en outre dans des dossiers liés à d'autres trafics et il sera formellement identifié par la suite.

Le nom du décidément énigmatique Franklin est également cité dans l'affaire d'héroïne importée de Madagascar pour Maurice et qui avait atterri à La Réunion, alias affaire Mike Brasse, ou Toto Connection pour les Réunionnais... C'est justement alors qu'il se trouvait dans la Grande île qu'il a pris connaissance d'une vidéo circulant sur les réseaux sociaux et qui l'accuse d'être proche de l'ASP Ashik Jagai de la Special StrikingTeam et de s'adonner au trafic de drogue et d'armes. Vidéo qu'il qualifie de fausse et diffamatoire.

Franklin a dès lors décidé de s'en remettre à la police en consignant une Precautionnary Measure aux Casernes centrales dimanche et une déposition auprès de la Major Crime Investigation Team Sud lundi. Il accuse des proches de l'activiste Bruneau Laurette d'être derrière ce montage, qui vise à ternir son image...