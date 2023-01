Ile Maurice: Jeux des îles 2023 - La Réunion a déjà sa mascotte

La délégation réunionnaise qui se rendra à la 11e édition des Jeux des îles (JIOI 2023) aura un supporter de choix durant ce rendez-vous. Les Réunionnais pourront une nouvelle fois compter sur Ti Bayoun, leur mascotte qu'ils comptent bien emmener à Madagascar. La mascotte est l'oeuvre du Réunionnais Sébastien Prévost. Ce dernier a remporté l'appel d'offres en décembre et un chèque de 1 000 euros.

Depuis toujours, Ti Bayoun a été la mascotte emblématique de l'île soeur pour le rendez-vous indianocéanique. Elle a été choisie en 1998 à l'issue d'un concours auprès des écoles d'arts graphiques et de dessin de La Réunion et a de nouveau déambuler dans les stades réunionnais en 2015. Elle représente un "tangue" dont le choix du nom revient au poète Patrice Treuthardt. Bayoun est un mot créole d'origine arabe qui signifie "ami, camarade", est-il précisé dans le dossier de presse.

Le nouveau Ti Bayoun a été retravaillé et semble être plus dynamique avec une chevelure à la Son Goku (personnage de Dragon Ball Z), moderne et jeune. "C'est un ado qui a envie d'y aller, qui veut de la compétition", a expliqué Claude Villendeuil, président du Comité régional olympique et sportif (CROS). On distingue également plusieurs teintes sur les cheveux du nouveau Ti Bayoun. C'est sans doute ce qui a un peu pesé dans la balance parmi la trentaine de propositions reçues par le CROS. Ce dernier a soutenu que la mascotte est à l'image des valeurs sportives réunionnaises comme le courage ou encore le respect. De son côté, Madagascar n'a pas encore dévoilé la mascotte officielle des Jeux. Le concours a pourtant pris fin le 9 juillet 2022.

Pour rappel, les disciplines qui seront au programme pendant les JIOI 2023 (23 août-4 septembre) sont l'athlétisme incluant le handisport (h/f), le badminton (h/f), le basket-ball 3×3 et 5×5 (h/f), la boxe (h/f), le cyclisme (h), l'équitation (h/f), le football (h/f), le beachsoccer (h), l'haltérophilie (h/d), le handball (h/d), le judo (h/d), le karaté (h/d), le kick-boxing (h/d), la lutte (h/d), la natation incluant le handisport (h/d), la pétanque (h/f), le rugby à 7 et à 15 (h/d), le taekwondo (h/d), le tir à l'arc (h/d), le tennis (h/d), le tennis de table (h/d), la voile (h/d), le volley-ball (h/d), le beach-volley (h/d) et le surf (h). Six nouvelles disciplines feront leur entrée : le tir à l'arc, le beach-soccer, le sport équestre, le basketball 3×3, le kick-boxing et le surf.