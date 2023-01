Afrique: Fondation Bill & Melinda Gates - Le budget 2023 s'élève à la somme de 8,3 milliards de dollars américains

Dans sa lettre annuelle publiée ce 17 janvier 2023, Mark Suzman, le Pdg de la Fondation Bill & Melinda Gates, a annoncé que la fondation dépenserait cette année la somme de 8,3 milliards de dollars américains pour poursuivre son travail de lutte contre la pauvreté, la maladie et les inégalités. Il a également partagé des exemples de comment la fondation utilise ses ressources, sa voix et son pouvoir de rassemblement pour attirer l'attention et aider à trouver des solutions à des problèmes qui, autrement, pourraient demeurer négligés.

"Le budget, le plus important de l'histoire de la fondation, est une réponse à de multiples crises qui menacent de bloquer ou d'inverser les progrès mondiaux réalisés envers les Objectifs de développement durable depuis le début de la pandémie de Covid-19. Ces crises incluent notamment la guerre, des troubles économiques, des catastrophes liées au climat et la forte diminution des vaccinations contre les maladies infectieuses évitables, qui ont toutes eu un impact significatif sur les populations les plus pauvres du monde. L'approbation du budget par le conseil d'administration met la fondation sur la bonne voie pour respecter son engagement d'atteindre un paiement annuel de 9 milliards de dollars américains d'ici 2026 ; et représente une augmentation de 15 % par rapport au paiement prévu en 2022 ", lit-on dans le document.

" La période que nous vivons est, de mémoire récente, la plus difficile en matière de santé mondiale et de développement, mais à certains égards, c'est aussi la raison pour laquelle nous existons ", a déclaré Suzman. Selon lui, pour aider à répondre aux grands besoins à venir, nous redoublons d'efforts envers notre mission principale : veiller à ce que tout le monde puisse mener une vie saine et productive.

Dans sa lettre annuelle, Suzman a abordé des questions portant sur l'ampleur de l'influence de la fondation et son accès aux leaders mondiaux. À l'aide d'exemples tirés des travaux de la fondation sur l'adaptation au climat, le paludisme et l'éducation aux États-Unis, il a détaillé comment la fondation catalyse et préconise des solutions, apporte des avis divers aux tables de prise de décision et comble les lacunes du marché.

Il a également discuté du rôle joué par la fondation dans l'établissement des priorités mondiales en matière de santé et de développement. " La fondation ne définit pas l'agenda mondial, nous y répondons ", a déclaré Suzman, faisant référence aux Objectifs de développement durable des Nations Unies.

Soulignant les domaines dans lesquels la fondation mise gros, Suzman a réfléchi au rôle unique du capital philanthropique, en particulier en temps de crise. De l'amélioration des taux de vaccination à l'avancement du pouvoir économique des femmes, la fondation utilise ses fonds, son expertise, ses relations et sa voix là où elle peut avoir le plus grand impact, mesuré en nombre de vies sauvées et en opportunités créées pour que tous puissent atteindre leur plein potentiel. Pour ce faire, la fondation finance des innovations qui peuvent ne pas être financièrement attrayantes ou réalisables pour le secteur privé ou les gouvernements, intervient là où les marchés échouent et investit dans des efforts de R&D qui, autrement, ne dépasseraient jamais le stade du laboratoire.

" Notre rôle est de veiller à ce que les décideurs, qu'ils soient membres des conseils scolaires, producteurs de manioc ou ministres de la Santé, disposent des meilleures options et des meilleures données possibles pour éclairer leurs décisions ", a déclaré Suzman.