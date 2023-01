Sénégal: Vers un partenariat entre l'APS et Emedia invest

Dakar — L'Agence de presse sénégalaise (APS), par le biais de son Directeur général, Thierno Ahmadou Sy, a exprimé, mercredi à Dakar, le souhait de nouer des partenariats avec le groupe de presse privé Emedia invest dans le cadre de la gratuité de ses dépêches.

S'exprimant lors d'une visite de courtoisie dans les locaux du groupe de presse Emedia invest, M. Sy a précisé que l'APS "veut désormais privilégier le partenariat avec les autres médias sénégalais".

"Les articles étaient vendus et ce n'est plus le cas. Il suffit de nouer un partenariat", a-t-il assuré, soulignant que l'APS "veut produire plus et le mettre à la disposition des organes de presse".

Le directeur général de l'APS est revenu sur les nouvelles initiatives qu'il a prises d'ouvrir aux autres médias "l'invité de la rédaction" et "le podium de la presse".

Il a dit toute la disponibilité de l'APS à accompagner ce groupe lancé en 2018, connu pour son professionnalisme.

Emedia invest est "un groupe respecté et responsable", a salué M. Sy, accompagné d'une forte délégation, faisant référence aux hommes qui le dirigent à savoir, les journalistes Mamoudou Ibra Kane, Alassane Samba Diop et l'animateur DJ Boub's, entre autres.

Le directeur général du groupe de presse Emedia invest, Mamoudou Ibra Kane a pour sa part magnifié cette vision du directeur général de l'APS.

Il estime que le groupe de presse Emedia invest "est un partenaire naturel pour l'APS. Un partenaire volontaire" dans la mesure où "les bases du journalisme, c'est l'agence. C'est la sacralité, la concision, la rigueur".

M. Kane dit être convaincu que cette mission confiée au DG (de l'APS) "sera menée à bon port".

Alassane Samba Diop, directeur de Iradio et Itv, Mamadou Ndiaye, directeur de la communication, du numérique et de l'édition et Seydou Kalidou Dièye, directeur des programmes et des partenariats, ont également pris part aux échanges avec le DG de l'APS.