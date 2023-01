Cote d'Ivoire: Développement/Président de l'Unacot-fibev-ci - " Alassane Ouattara est une chance pour notre pays "

A l'occasion de la cérémonie de formulation de vœux le 12 janvier 2023, le président de l'Union nationale des sociétés coopératives des transformateurs de la filière bétail et viande de Côte d'Ivoire (Unacot-fibev-ci), Bachirou Akanfé, a déclaré que le Président Alassane Ouattara est une chance pour la Côte d'Ivoire.

" Alassane Ouattara est un leader providentiel pour réaliser l'ambition de développement de la Côte d'Ivoire. Je me suis rendu, récemment, à Dubaï, en Thaïlande et en Chine pour m'imprégner de ce qui se passe dans ces pays. Cela m'a permis de comprendre la Chance que nous avons d'avoir un président comme Alassane Ouattara. Il œuvre pour que la Côte d'Ivoire soit à l'image des grandes nations comme celles que j'ai visitées. Quand tous les travaux seront achevés, notre pays ressemblera aux nations occidentales ", a développé le président de l'Unacot-fibev-ci.

Il a dit rester convaincu que la Côte d'Ivoire est bien partie pour réaliser ce qu'il a vu au cours de son voyage.

Aussi a-t-il formulé des vœux de longévité et de santé à l'endroit du Chef de l'exécutif ivoirien. " Je souhaite les meilleurs vœux au Président de la République, Alassane Ouattara et à son épouse. Je prie que le Tout-Puissant lui donne une longue vie et la santé pour mener à bien tous les chantiers qu'il a entamés. J'associe à ces vœux, le Premier ministre Patrick Achi et son gouvernement. Je remercie toutes ces personnalités pour l'immense travail qu'elles abattent pour la Côte d'Ivoire. Que Dieu accorde la paix à notre pays ", a-t-il souhaité.

Au niveau du ministère des Ressources animales et halieutiques, il a salué les progrès enregistrés depuis la nomination de Sidi Touré à la tête de ce département. " Je remercie mon ministre de tutelle pour le travail abattu. Le vœu le plus cher des bouchers est que son projet de création de l'interprofession de la filière bétail devienne réalité en 2023. Toute chose qui va mieux organiser et accroître l'insertion professionnelle des jeunes dans cette filière. J'invite tous les bouchers à se donner la main pour que notre corporation apporte sa pierre à l'édification d'une Côte d'Ivoire prospère ", a-t-il indiqué.