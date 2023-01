Congo-Kinshasa/Algérie: Un double champion en plein doute

Prochain adversaire des Éléphants locaux la Rd Congo, double champion d'Afrique, n'a pas fait grosse impression lors de son premier match contre l'Ouganda dans le groupe B. Un match nul (0-0) qui comme en Côte d'Ivoire a alimenté les commentaires assez durs contre l'équipe d'Otis NGoma.

L'équipe de la Rd Congo a été surprise par l'agressivité de son adversaire qui a été au-dessus tactiquement et techniquement. Un mauvais début de championnat pour les Congolais mais qui contrairement aux Éléphants n'ont pas perdu. Le coup est jouable pour la Côte d'Ivoire si on s'en tient à ce qu'on a vu lors de la première sortie de l'équipe congolaise. Mais chaque match a sa réalité.

Les Congolais vont également jouer la qualification sur ce match en tentant de l'emporter pour ne pas être surpris lors de la dernière journée. Bien qu'ayant subi la partie contre l'Ouganda, les Léopards locaux ont eu des réactions assez dangereuses.

Une équipe expérimentée constituée à majorité de joueurs du TP Mazembé, de l' As Vita et Saint Eloi Lupopo. Des équipes habituées aux joutes continentales des clubs. Le système 4-3-3 d'Otis NGoma a subsisté et s'est montré dangereux parfois contre l'Ouganda grâce à des joueurs de devoir.

C'est le cas Jonathan Kapela (Motema Pembe) considéré comme le meilleur homme contre l'Ouganda. Il a essayé de proposer de la percussion et de la vitesse sur le plan offensif. A côté de lui on peut citer le portier Siadi Baggio (TP Mazembe), les deux autres attaquants Adam Bossu (TP Mazembe) et Jean Marc Mundele (Saint Eloi Lupopo). Au milieu de terrain, Soze Zemanga (TP Mazembe) a effectué une belle rentrée contre l'Ouganda.

Envoyé spécial à Annaba