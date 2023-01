Sénégal: Un appui social de 300 millions FCFA aux populations de Ndiaganiao

Mbour — Plus de 300 millions de francs CFA ont été octroyés cette année aux populations de la commune de Ndiaganiao, dans le département de Mbour (ouest), en termes d'appui social, a-t-on appris de sa mairesse, Tening Sène.

"En une année, plus de 300 millions ont été envoyés aux populations de Ndiaganiao en termes d'appui social et ce n'est pas négligeable", a déclaré mardi Mme Sène au cours d'une journée de partage des projets et programmes (réalisés ou en cours) dans Sa commune après un an d'exercice.

Selon elle, l'enveloppe de bourse familiale allouée à la commune de Ndiaganiao s'élève à plus de 174 millions par an. En plus, un cash transfert de 80 000 francs par bénéficiaire a été envoyé à 2187 personnes dans la commune, soit également plus de 174 millions en transfert d'argent, a ajouté la mairesse.

Concernant l'éducation, Tening Sène annonce que le ministère en charge de ce secteur est en train de construire 32 salles de classe, et un 2ème collège est en cours de construction dans la commune.

"La mairie a également tenu à allouer à l'éducation un budget de 80 millions, budget avec lequel nous allons construire 5 nouvelles salles de classe et réhabiliter sur recommandation du ministère 47 salles de classe", a-t-elle fait savoir.

En outre, a-t-elle encore avancé, durant cette journée plusieurs programmes agricoles pour la commune ont été présentés avec 5 périmètres maraîchers de grande envergure qui sont en train d'être réalisés par les partenaires et estimés à plus de 700 millions.

Pour ce qui est des programmes de financement des femmes, l'édile de Ndiaganiao évoque une enveloppe de plus de 300 millions octroyés aux femmes de la commune.

Des projets dans le domaine du foncier, des infrastructures, ont aussi été présentés durant cette rencontre, notamment le projet de route Sandra-Ndiaganiao ou encore Ndiagandiao-Khombole.