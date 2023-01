Afrique: XXIIIe édition du forum économique - La RDC prend part aux travaux en Suisse

L'édition 2023 de la XXIIIe édition du forum économique s'est ouverte à Davos, en Suisse, sur le thème "La coopération dans un monde fragmenté".

D'après la cellule de communication du ministère des Mines, la rencontre de Davos réunit des chefs d'État et de gouvernement ainsi que plusieurs centaines d'économistes, chefs d'entreprise et activistes de la société civile pour aborder l'état du monde et discuter des priorités pour l'année 2024. Le programme du forum prévoit l'allocution du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui séjourne en Suisse pour prendre part à cette rencontre d'affaires. Le chef de l'Etat est accompagné des ministres des Finances, de l'Environnement et des Mines.

Selon le ministère des Mines, la présence de la République démocratique du Congo (RDC) à ces assises est d'une importance capitale d'autant plus qu'elle joue un rôle fondamental dans la transition énergétique avec des minerais stratégiques tels que le lithium, le cobalt, le manganèse et autres qui interviennent dans la fabrication des batteries et véhicules électriques. Ce forum constitue donc pour la RDC une opportunité afin d'attirer les nombreux investisseurs qui y prennent part à venir investir dans le secteur minier congolais.