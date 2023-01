Congo-Brazzaville: Partenariat - Un bilan positif pour l'association "Viens et vois"

La responsable du secteur coopération au développement de la Mission évangélique braille (MEB), Alexandrine Meunier, a annoncé le 17 janvier le bilan positif des actions réalisées par l'association " Viens et vois ", lors de la conférence de presse animée conjointement avec sa délégation et le président de cette organisation, Emerson Massa, après un séjour de travail de plus de dix jours à Brazzaville.

Alexandrine Meunier a indiqué dans sa communication la concrétisation à bon escient des projets de l'école inclusive " Emmaüs ", suite à la visite de terrain après trois ans de suivi à distance imposé par la crise sanitaire et a défini les missions de leur travail au Congo.

La mission de la MEB, partenaire financier de l'organisation non gouvernementale " Viens et vois ", a été de suivre les actions réalisées en vue d'avoir des séances de travail sur la stratégie de développement. Elle a consisté également à se rendre sur les sites des quinze déficients visuels bénéficiaires des projets d'insertion socio-professionnelle, à réaliser l'activité complémentaire de l'école dans le cadre du renforcement des capacités en informatique avec la dotation de l'établissement en matériel de construction et d'impression en braille. Le matériel permettra à cette unique école inclusive de produire les supports pour les enfants et les adultes du centre d'accueil.

Par ailleurs, Alexandrine Meunier s'est exprimée sur les perspectives de la MEB avec beaucoup de réserve. " Pour l'année 2023, le travail sera axé sur la réflexion pour voir ce qui pourrait être fait avec les projets ", a-t-elle indiqué.

En ce qui concerne la pérennisation des actions de l'association dans tout le Congo, la responsable du secteur coopération au développement a émis le souhait de poursuivre l'initiative dans tous les départements à travers la transformation des écoles existantes en écoles inclusives.

La responsable du secteur braille, Christine Cloux, de son côté, a développé le volet de la dotation de l'école d'un centre de transcription. Selon elle, il s'agit d'un ordinateur incorporé d'un logiciel adapté pour transformer un document de traitement de texte et d'impression vers le braille.

" Il faut numériser le document papier et l'adapter pour qu'il soit lisible par les déficients visuels et malvoyants ainsi que les valides. Il s'agit aussi de travailler sur l'adaptation au niveau du braille jusqu'à l'impression ", a-t-elle indiqué.

Abordant la question de l'affiche en braille, l'oratrice a souligné la nécessité de formation du personnel pour le matériel de transcription qui a concerné six personnes dont trois aveugles et trois malvoyants qu'elle a qualifiée d'une simple introduction pour permettre de régler les points spécifiques dans l'avenir.

" Nous avons posé des bases afin de pouvoir continuer le travail à distance grâce à la technologie en faisant des séances des zooms pour approfondir les formations ", a déclaré Christine Cloux.

Notons que la rencontre a été marquée par la remise des trophées de reconnaissance et d'encouragement à la délégation de la MEB.

Les actions menées par l'organisation " Viens et vois " ont été notamment l'ouverture du complexe " Emmaüs " en 2019, la campagne de sensibilisation sur les déficients visuels dans les établissements scolaires publics et conventionnés de Brazzaville, l'apprentissage du personnel enseignant en braille ainsi que l'organisation des journées du sourire des déficients visuels avec jeux et concours et le partage des expériences.