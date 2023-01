Afrique Centrale: CEEAC - Vers la mise en place d'une politique maritime intégrée

Les travaux de la deuxième phase des réunions préparatoires de la première édition de la Conférence maritime de la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC) ont été lancés le 17 janvier, à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo (RDC).

La réunion concerne le segment des experts attitrés du Comité technique spécialisé de la défense, la sûreté et la sécurité de la CEEAC élargi au secteur maritime et connexes (marine marchande, mines, pêche, économie, plan, finances, environnement et transport).

La cérémonie d'ouverture a été présidée par le secrétaire général du ministère de l'Intégration régionale et Francophonie de la RDC, Donatien Songhu Kayumba, en présence du président de la Commission de la CEEAC, Gilberto Da Piedade Verissimo, des commissaires de la Commission de la CEEAC, des partenaires techniques et financiers et des délégués venus de la presque totalité des Etats membres de cette institution sous-régionale. Les experts du Rwanda participent aux travaux par visioconférence.

Au cours de leurs interventions respectives, Gilberto Da Piedade Verissimo et Donatien Songhu Kayumba ont rappelé l'importance des ateliers régionaux de la CEEAC organisés du 28 novembre au 2 décembre 2022, dans la perspective de l'organisation de la première conférence maritime et qui avaient pour objectif général d'impliquer toutes les entités nationales concernées par les questions maritimes et connexes en vue de s'approprier des projets de stratégie et de la politique maritime, de manière à garantir une participation active et efficiente de chaque Etat membre aux travaux.

Les participants aux travaux débattront sur plusieurs sujets inscrits à l'ordre du jour, à savoir le projet des principaux axes de la politique maritime de la CEEAC ; le protocole d'accord révisé relatif à la sûreté et la sécurité des intérêts vitaux en mer et dans les eaux continentales des Etats membres de la CEEAC ; la stratégie de sûreté et de sécurité maritime de l'Afrique centrale.

Soucieux de doter la sous-région d'une politique maritime intégrée, le président de la Commission de la CEEAC et le secrétaire général du ministère de l'Intégration régionale et Francophonie ont invité les participants à " travailler avec abnégation, sans relâche, dans la concorde et dans un esprit de fraternité en vue de parvenir à l'objectif poursuivi, à savoir celui de produire un travail de haute facture, devant aider notre Communauté à disposer d'un instrument lui permettant de faire face aux enjeux de développement économique intégré ".