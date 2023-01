Congo-Kinshasa: Développement - Le Dr Richard Sita invite les jeunes à se mouvoir dans l'entrepreneuriat

Dans un entretien le 18 janvier avec la presse, le directeur général de Le Risien society, le Dr Richard Sita, a encouragé les jeunes congolais à se lancer dans l'entrepreneuriat, seule alternative qui peut permettre de " créer " des millionnaires congolais, selon la vision du chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi.

Le Dr Richard Sita a indiqué que c'est en se lançant dans l'entrepreneuriat que l'on peut rencontrer la vision du chef de l'Etat de créer des millionnaires congolais, principalement, dans la jeunesse. " Il est difficile et presqu'un impossible à un employé de devenir millionnaire. C'est dans l'entrepreneuriat seulement que l'on peut en devenir ", a-t-il souligné, demandant à la jeunesse d'y mettre du sérieux.

Cette volonté du président de la République de créer des millionnaires congolais, a-t-il dit, constitue une opportunité pour les jeunes congolais de sortir du lot, un bon leitmotiv pour le développement du pays. Il a rappelé que pour la matérialisation de cette vision du chef de l'Etat, il y a, parmi les structures de l'Etat, le Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo (Fogec).

" Au début, je ne croyais pas au financement de la part du gouvernement congolais et toutes les structures créées dans ce sens. Mais, quand le ministère en charge de l'Industrie et petites et moyennes entreprises m'a guidé vers le Fogec, la suite me rassure que la vision du chef de l'Etat de faire des millionnaires congolais est une réalité ", a souligné Richard Sita Tamusasa. Il a affirmé avoir été reçu par le directeur général du Fogec, Laurent Munzemba, avec qui il a parlé de sa société.

Pour se rassurer de l'effectivité de Le Risien Society, le directeur général de Fogec a également visité les installations de cette société qui fabrique la grande marque congolaise Ngola. Cette descente sur le terrain lui a permis de palper du doigt les réalités de cette société, notamment sa direction générale, ainsi que l'usine où sont fabriqués le savon, la poudre et la crème Ngola ainsi que d'autres produits de cette gamme dont l'huile capillaire Nwelle Long, le vin Enzenze fort, etc. " Le directeur général Laurent Munzemba, satisfait de ce que nous faisons, nous avons encouragé de continuer à porter haut les couleurs de la RDC et nous a promis le soutien du gouvernement, par le Fogec, en vue d'agrandir notre entreprise et de satisfaire à la demande des Congolais ", a noté le directeur général de Le Risien Society.

Une nouvelle façon de faire

Le Dr Richard Sita a également rassuré la jeunesse de la nouvelle façon de faire imprimée à cette structure par sa direction conduite par Laurent Munzemba. Il a rappelé avoir mené, en son temps, plusieurs démarches en vue de bénéficier du financement à travers les structures étatiques mais, toutes ont été sans succès " étant donné que les projets ainsi introduits se sont perdus dans la bureaucratie de ces structures ".

" Avec le Fogec, après les contacts épistolaires, le directeur général Laurent Munzemba m'a reçu, avec mon équipe, dans son bureau et notre entretien a tourné autour de Le Risien Society, la gamme Ngola et ce que nous attendons du Fogec. La suite a été sa visite dans nos installations en vue de vivre les réalités que nous avons présentées dans ses bureaux. Et, nous rassurons les jeunes entrepreneurs congolais que les choses et la façon de faire ont effectivement changé au sein de cette structure qui, il faut le souligner, exige du sérieux ", a indiqué le directeur général de Le Risien Society.

Le Fogec a notamment pour mission de mobiliser et collecter les ressources financières au niveau national et international, en vue de garantir l'accès des start-up, micros, petits et moyens entrepreneurs et artisans congolais aux financements de leurs projets par les banques commerciales et les institutions de microfinance.