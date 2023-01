Burkina Faso: Lutte contre les violences basées sur le genre - Les ambassadrices de la ville de Ouagadougou se concertent

Dans le cadre du projet "Renforcement du Pouvoir d'Action des Ambassadrices des Droits Humains des Femmes au Burkina Faso (RPAFA/DHF)", l'Association Pagb-Zoodo pour le Bien-être familial et social (APZ/BFS) a organisé une rencontre bilan et de coaching groupe avec les ambassadrices défenseures des droits humains des femmes et des filles le samedi 14 janvier 2023 à Ouagadougou.

Après leur rencontre de motivation tenue le 17 janvier dernier sous le leadership de l'Association Pagb-Zoodo pour le Bien-être familial et social (APZ/BFS), les 30 ambassadrices relais désignées par la structure dans le cadre de son projet " Renforcement du pouvoir d'action des ambassadrices des droits humains des femmes au Burkina Faso (RPAFA/DHF) " ont à nouveau été conviées pour une rencontre bilan et de coaching le samedi 14 janvier 2023 à Ouagadougou.

Aux dires de la présidente de l'association Salamata Ouédraogo, cette rencontre avait pour objectif de faire le bilan des activités menées par les ambassadrices depuis leur rencontre de prise de contact. De façon générale, elle s'est dite satisfaite du travail déjà abattu sur le terrain par ces défenseures des droits des femmes.

" Chacun à son niveau a pu faire quelque chose. Que ce soit des séances de sensibilisation ou encore des causeries débats. Et nous sommes très satisfaits ", a-t-elle laissé entendre.

En plus du bilan, cette rencontre a servi de cadre pour fournir les informations et outils nécessaires aux ambassadrices défenseures des droits des femmes afin de renforcer leur motivation et leur contribution dans la lutte pour la prévention des VBG et la promotion des droits humains des femmes.

A l'écouter, la situation des VBG est tellement interpellateur au Burkina Faso qu'il est important de développer des interventions stratégiques pour permettre à ces femmes engagées de jouer leur rôle de facilitatrices.

Etant plus proches des cibles et vivants avec les communautés, les ambassadrices doivent pouvoir selon elle, contribuer efficacement à la base à la prévention et la protection des personnes en proie à la violence du genre. Et ce, à travers l'accueil et l'écoute adaptés ainsi que l'orientation des éventuelles victimes vers des services ou des soins de qualité qui répondent à leurs besoins.

Mais pour pouvoir jouer efficacement ce rôle, il faudrait, a-t-elle indiqué, que ces ambassadrices soient elles-mêmes outillés et qu'elles aient confiance en elles. Grâce donc à une communication donnée par Mme Korotimi Ramdé/Sawadogo de l'Association des femmes juristes du Burkina, les participantes ont pu, foi de Mme Ouédraogo, améliorer leurs connaissances sur la prise en charge holistique des VBG et les structures de prise en charge aussi bien étatiques que non étatiques.

Par ailleurs, en vue de permettre aux défenseures des droits des femmes de booster leur confiance en soi et leur motivation, une séance de coaching groupe en développement personnel leurs a été servie par la psychologue Yéri Dolli.

Une séance qui a été bien appréciée par les participantes dont Asmao Ouédraogo/ Bougma de l'Association islamique des femmes pour l'épanouissement de la femme et de l'enfant.

Elle a traduit sa reconnaissance à l'APZ/BFS et son partenaire UAF/Africa pour cette initiative et la mise en œuvre du projet en général qui va leurs permettre en tant qu'ambassadrice de booster leurs actions sur le terrain.

De ce qu'elle a dit, les différentes rencontres de motivation et de coaching organisées lui ont permis de booster ses actions sur le terrain.

" C'est vrai que j'agissais déjà sur le terrain dans le cadre de mon association mais les connaissances que j'ai acquises m'ont facilité davantage les choses et je ne peux que louer ce genre d'initiatives ", a-t-elle apprécié.