Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 19 Janvier 2023

Mali : Gao- Des centaines de Burkinabè en détresse

Les exactions des groupes jihadistes ont poussé plusieurs burkinabè à s'exiler dans les pays voisins. Des Burkinabè qui avaient trouvé refuge dans le village de N'Tillit, dans le cercle de Gao, au Mali, ont reçu un ultimatum de présumés jihadistes d'abandonner ces lieux, a annoncé le représentant Hcr à Bamako, Mohamed Askia Touré. Il a ajouté que plusieurs centaines de déplacés et réfugiés burkinabè se sont rendus dans la ville de Gao, suite aux menaces des membres de ces groupes armés non étatiques. « Des centaines de déplacées internes et réfugiés burkinabés en provenance de N'Tillit sommés par les groupes terroristes de quitter leur localité se retrouvent en détresse à Gao », a expliqué M. Touré, dans un Tweet, ce mercredi 18 janvier 2023. Il a soutenu qu'ils ont bénéficié de "l'assistance d'urgence" de la part des acteurs humanitaires incluant le Hcr. (Source : Apa)

Burkina Faso : Pédiatrie Charles De Gaulle – Les promesses de la nouvelle responsable

La nouvelle Directrice du contrôle des marchés et des engagements financiers (Dcmef) du Centre hospitalier universitaire pédiatrique Charles De Gaulle (Chup-Cdg), Fatimata Maïga, a promis hier mardi, au cours de sa cérémonie d'installation officielle, de marcher sur les pas de sa prédécesseur, pour la bonne marche de la structure sanitaire. La nouvelle Directrice du contrôle des marchés et des engagements financiers (Dcmef) du Centre hospitalier universitaire pédiatrique Charles De Gaulle (Chup-Cdg), Fatimata Maïga, a été installée mardi, dans ses fonctions. (Source : Aib)

Sénégal : Justice- Ousmane Sonko renvoyé devant un tribunal pour viols présumés

La justice sénégalaise a ordonné le renvoi de l'opposant devant un tribunal criminel pour viols présumés d'une employée d'un salon de beauté, Adji Sarr. L'opposant sénégalais Ousmane Sonko, accusé de viol, lors d'une conférence de presse, le 8 mars 2021, après avoir été libéré. L'éventualité d'un procès se précise pour Ousmane Sonko. Le doyen des juges a signé, mardi 17 janvier 2023, l'ordonnance de renvoi de l'opposant à Macky Sall devant un tribunal criminel pour viols et menaces de mort, motifs retenus pour son inculpation en 2021. Adji Sarr, la plaignante dans cette affaire, « est satisfaite » de cette décision, a déclaré son avocat, Me El Hadji Diouf. « Elle apprécie le fait que, malgré la campagne de mensonges et de manipulations des partisans de M. Sonko qui ont peur du procès, le juge ait tenu bon », a-t-il poursuivi. (Source : Jeune Afrique)

Côte d'Ivoire : Industrie cimentière- Révision de la norme sur le ciment

Cette révision devrait permettre, avec l'intégration d'une matière première de substitution dans la fabrication du ciment, une « baisse du prix du ciment entre 5% et 10% ». Une communication relative à la révision de la norme sur le ciment en vue de l'intégration de la dolomite comme matière première de substitution au calcaire, entrant dans la fabrication du ciment, a été adoptée ce mercredi 18 janvier 2023, en Conseil des ministres. La dolomite est un minéral cristallin se présentant sous la forme de marbre blanc, disponible en quantité abondante dans les pays de la sous-région ouest-africaine notamment au Ghana. Des recherches sont en cours pour trouver l'existence de gisements de dolomite en Côte d'Ivoire. (Source : Presse locale)

Algérie : Chan 2022 - L'Algérie premier pays admis au prochain tour

Les Fennecs A de l'Algérie est le premier de 17 pays invités qui s'est qualifié pour le prochain tour de la phase finale de la 7ème édition du Championnat d'Afrique des nations (Chan).Pour y arriver, les Fennecs du désert algérien se sont débarrassés des Antilopes d'Abyssinie de l'Ethiopie, par 1-0, mardi, au stade Nelson Mandela, en match de la 2ème journée du groupe A de cette compétition continentale. Les Algériens, organisateurs de ce circuit continental ont réussi ce parti, grâce au seul et unique but de la partie, signée par Aimen Mahious (52ème).Ce résultat restera inchangé jusqu'au dernier coup de sifflet de cette rencontre. Comme pour dire que, par deux fois dans ce groupe A, l'Algérie devient un habitué du service minimum, en deux sorties, après sa victoire sur le fil, devant les Chevaliers de la Méditerranée de la Libye (1-0), en ouverture de cette phase finale. (Source : Acp)

Centrafrique : Coopération- Le nouveau représentant de la Ceeac reçu à Bangui

Le chef de l'État centrafricain, Pr Faustin Archange Touadera a ouvert les portes de la présidence de la république, à l'ambassadeur François Mouely Koumba, nouveau Représentant, chef du bureau de liaison de la Communauté Économique des États de l'Afrique Centrale (Ceeac) en république centrafricaine. Nouvellement nommé à la tête de cette institution sous régionale, l'ambassadeur François Mouely Koumba vient dans un premier temps, présenter ses civilités au numéro 1 du pays. Et ensuite réaffirmer, sa disponibilité à faire le relais entre la Rca et la présidence de la Ceeac. (Source : Journal de Bangui)

Rdc : Monnaie- Le Franc congolais se déprécie

Le Franc congolais s'est déprécié de 0,44 % situant le cours indicatif à 2.028,5 Cdf le dollar américain et de 0,23 % sur le marché parallèle établissant le taux de change à 2.150,0 Cdf. « A mi-janvier 2023, la monnaie nationale s'est dépréciée de 0,44 % situant le cours indicatif à 2.028,5 Cdf le dollar américain. Sur le marché parallèle, le franc congolais s'est déprécié de 0,23% d'une semaine à l'autre ; établissant le taux de change à 2.150,0 Cdf, le dollar américain. Cependant, le marché avait enregistré des variations journalières assez fortes au cours de la période sous revue, et qui avaient porté le taux de change vendeur autour de 2.300 Cdf pour un dollar américain », a souligné la note de conjoncture économique du 6 au 13 janvier 2023 de la Banque centrale du Congo (Bcc), ajoutant qu'une certaine accalmie s'est observée après le 13 janvier, suite à l'intervention de la Banque centrale sur le marché interbancaire pour vendre des devises afin de lisser ces fluctuations. (Source : Acp)

Tchad : Lutte contre le terrorisme- Les ministres des Affaires étrangères en conclave

Les ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'alliance militaire ont été reçus ce mercredi par Mahamat Idriss Déby Itno, le président du Tchad. Depuis le retrait du Mali, le 15 mai 2022, à cause du refus qui lui était opposé d'assurer la présidence, le G5 Sahel « bat de l'aile », souligne un communiqué de la Présidence de la République du Tchad.Réunis autour du chef de l'État Général Mahamat Idriss Déby Itno, les chefs de la diplomatie de la Mauritanie, du Tchad, du Burkina et du Niger entendent « apporter un appui politique » afin de « donner un nouveau souffle » à l'institution communautaire. (Source : Gabon.com)

Guinée Equatoriale- Coopération régionale- Ali Bongo à Malabo

Obiang Nguema Mangue, e vice-président chargé de la défense nationale et de la sécurité a accueilli le président Ali Bongo le mercredi 18 janvier 2023 à l'aéroport international de Malabo. Au cours de son séjour, Ali Bongo va rencontrer le président de la République, Obiang Nguema Mbasogo, où ils aborderont les questions liées à l'amélioration des relations entre la Guinée équatoriale et le Gabon. Les deux chefs d'Etat vont également discuter des questions inscrites à l'agenda du Conseil de sécurité des Nations Unies où le Gabon siège en qualité de Membre non permanent. Notons que le président Ali Bongo va effectuer une visite de travail et d'amitié de 24 heures. (Source : Journal de Malabo)

Gabon : Filière sucre- Les perturbations du Transgabonais pourraient impacter la production

Les perturbations sur le Transgabonais pourraient impacter la production sucrière du Gabon à fin mars 2023, selon le test prévisionnel de conjoncture de la Banque des États de l'Afrique centrale (Beac). « Pour le premier trimestre 2023, la branche devrait observer le même trend haussier en lien avec la demande industrielle. Cependant, ces prévisions pourraient être revues à la baisse si le tronçon routier Libreville-Franceville n'est pas réhabilité en urgence en vue de pallier à l'arrêt momentané du trafic ferroviaire », indique la Beac. Au moment où la Banque centrale entrevoit un impact des perturbations du trafic ferroviaire et routier sur la production sucrière du pays, elle note que cette situation pourrait avoir des conséquences sur les ambitions de la société Sucrerie africaine du Gabon (Sucaf), filiale sucrière de la Somdiaa, qui veut augmenter sa voilure en 2023. (Source : alibreville.com)