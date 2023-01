Soudan: Garaham affirme la fermeté des relations Soudano-Egyptiennes

Khartoum — Le Ministre de la Culture et de l'Information, Dr Garaham Abdel-Gadir, a rencontré Lundi l'Ambassadeur Egyptien au Soudan, Hani Salah et Conseiller, Radhwa Khalil.

La réunion a été assistée par le Sous-Secrétaire du Ministère de la Culture et de l'Information, Dr Nasr-Eddin Ahmed Mohamed.

La réunion a examiné la réactivation et le développement des relations entre les deux pays dans tous les domaines.

Le Ministre de la culture et de l'Information a salué la visite de l'ambassadeur Egyptien et a déclaré que les relations sont étendues et enracinées, chose qui a un effet apparent sur les domaines de la culture et de la formation.

Le Ministre a également accueilli la coopération conjointe pour organiser des activités, des nuits et des symposiums culturels et intellectuels qui attirent des vétérans et des stars de la pensée pour relier le passé au présent.

Dr Garaham a présenté plusieurs initiatives à mettre en œuvre par les deux pays dès que possible. .

L'ambassadeur Egyptien a déclaré à la presse à la suite de la réunion que la réunion a discuté la feuille de route pour la prochaine étape sur l'organisation et le développement du travail culturel et médiatique entre les deux pays, ainsi que la question du code d'éthique sur les médias entre les deux pays pour organiser le travail dans la prochaine étape.

Les deux parties ont convenu de l'importance de réactiver et de développer le travail culturel et d'organiser des événements culturels, artistiques et sportifs conjoints au cours de la période à venir.